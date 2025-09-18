Varios expertos hablarán de la Fábrica da Luz

El Auditorio Municipal de Caldas es el lugar elegido para la mesa redonda de la asociación cultural Terra Calda, con motivo de la celebración del 125 aniversario de la construcción de la Fábrica da Luz.

El acto cuenta con la presencia de Luis María Salgado Sanz, familiar y experto en la figura de Laureano Salgado y autor de numerosos artículos sobre la historia de Caldas, entre finales del XIX y comienzos del XX.

Acude también José Bembibre Regueiro, ingeniero industrial y antiguo empleado de Fenosa, por ser conocedor de diferentes modelos e infraestructuras de generación de energía.

Otros asistentes son Iria López Baltar, restauradora y conservadora de estruturas arqueológicas; o Juan Froján Castro, arquitecto caldense e investigador; además de la historiadora América Díaz y el alcalde de la localidad umiense Jacobo Pérez.