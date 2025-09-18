Ernesto Filgueira Eiras, líder de los comerciantes, muere con 94 años

Ernesto Filgueira Eiras, propietario durante más de medio siglo de la icónica tienda del casco histórico «La casa de los paraguas», ha fallecido a los 94 años de edad. Hombre inquieto y deseoso de hacer del centro de la ciudad un referente comercial, participó en la fundación de la Asociación de Comerciantes da Zona Monumental, por la que luchó para que se hiciera su sitio.

Asociaciones de comercio y vecinos ya han manifestado su pesar por la pérdida de un hombre que luchó tanto por revalorizar el comercio local, los productos de proximidad y el trato cercano y de confianza que ofrecen los tenderos de la ciudad, frente a grandes superficies. También ofreció durante décadas productos de gran calidad con los que reivindicar lo bueno desde lo local.

El comerciante ha sido velado por familiares, amigos y compañeros en el Tanatorio Pontevedra, ubicado en San Amaro. El funeral tendrá lugar hoy por la tarde en la iglesia de Lérez, hacia dónde saldrá la comitiva funeraria a partir de las 15.45 horas. Tras los actos solemnes, los restos de Ernesto Filgueira Eiras descansarán en el cementerio parroquial de Lérez.