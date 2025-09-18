Encesta-Rías, con «el mejor cartel de su historia» en su décima edición

El torneo de baloncesto EncestaRías regresa al pabellón municipal de Pontevedra por todo lo alto, con «el mejor cartel de su historia».

Una décima temporada es motivo de celebración. Por eso, cuatro equipos de alto nivel competirán en esta edición. Tres de ellos participan en la Euroliga -Real Madrid, Baskonia y Valencia Basket- y el club restante es el máximo exponente de baloncesto a nivel gallego actualmente, el Río Breogán.

«Si nos dijeran hace diez años con qué cartel soñamos, sería con el que tenemos este año», confiesa Iván Villar, uno de los organizadores del Encesta-Rías junto con Diego Doval, puesto que «reúne la esencia del evento: medir a la máxima élite gallega con la máxima élite nacional o europea».

Según indican desde la organización, todos los equipos llegan hoy a la ciudad, a excepción del Río Breogán, que lo hará mañana.

Pepo Suevos presenta el torneo EncestaRías / Gustavo Santos

Además, para festejar el décimo aniversario, este año el trofeo que se llevará el club campeón de Encesta-Rías 2025 es exclusivo. Está creado por el escultor Manolo Chazo y la empresa colaboradora Fundiciones Rey, de Vilagarcía.

Para asistir a los partidos existen tanto entradas diarias como la posibilidad de adquirir un abono general, disponible desde 93 euros para adultos y 58 euros para jóvenes de hasta 16 años. Por su parte, los billetes senior de día tienen un coste de 58 euros, mientras que los junior cuestan poco más de 32 euros. No obstante, a día de ayer, para los partidos del sábado ya solamente quedaban disponibles las entradas para los niños, lo que confirma el interés del público por el acontecimiento y, en especial, por asistir a la gran final.

Asimismo, en la presentación del campeonato, conducido por el actor ferrolano Pepo Suevos, estuvieron presentes distintas personalidades, entre ellas el padrino del torneo, David Amor; el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; Iván Villar y Diego Doval, organizadores del torneo; Julio Bernárdez, presidente de la Federación Galega de Baloncesto; José Ramón Lete, secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia o Rafael Domínguez, vicepresidente de la Diputación de Pontevedra.

Horarios del torneo

El primer partido de esta nueva edición se celebra mañana viernes a las 18.45 horas, donde el Baskonia competirá contra el Valencia Basket. A continuación, a las 21.15 horas, el Río Breogán se enfrenta al Real Madrid.

Al día siguiente, el sábado 20, el torneo regresa a las 18.00 horas, cuando tiene lugar el partido entre los dos equipos vencidos, que competirán por el tercer y cuarto puesto. Después, a las 20.30 horas, los clubes de baloncesto vencedores lucharán por el ansiado trofeo en la gran final de Encesta-Rías.

David Amor presenta el trofeo exclusivo de la décima edición / Gustavo Santos

David Amor, padrino oficial del torneo

El décimo aniversario de un acontecimiento es un acto importante. Por eso, en esta ocasión, el padrino designado para esta edición del Encesta-Rías ha sido el actor y humorista gallego David Amor, quien se encargó también de descubrir el trofeo especial en la presentación. «El deporte me regaló muchas cosas y espero que este torneo sea un regalo para algún niño que lo vea y que, con esa ilusión, algún día tengamos algún jugador en la élite de aquí de la zona», expresa Amor.Asimismo, su elección no es casual, pues Amor mantiene una estrecha vinculación con el deporte, ya que en su juventud jugó al balonmano y ha mostrado su apoyo en varias ocasiones a las iniciativas que fomentan la actividad física y los valores de equipo. Por ello, el cómico deja a un lado los fogones de Masterchef, donde está concursando actualmente, para respaldar este torneo en el que se cita a la élite del baloncesto.