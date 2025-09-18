Domínguez: «La Diputación ha invertido 28 millones en la ciudad en solo dos años»

«Estamos haciendo muchísimas cosas en Pontevedra y vamos a hacer más. Los datos que tenemos de la inversión en la ciudad son de 28 millones de euros. ¿Y Lores nos acusa de discriminación? Todo lo contrario. Esta es una apuesta histórica de la Diputación por la provincia, pero también es una apuesta histórica por la ciudad de Pontevedra», aseguró el vicepresidente del ente provincial, Rafael Domínguez, ayer. Lo hacía en respuesta a las declaraciones hechas el martes por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Domínguez aseveró rotundo que «nunca, nunca y repito, nunca hubo tanta inversión en la ciudad de Pontevedra como hay en estos momentos. Y se va a quedar corta con la inversión que vamos a hacer en los dos próximos años en proyectos que todos conocen».

Todo comenzó con la publicación del incremento de la aportación de la Diputación a los ayuntamientos. El martes, el primer edil pontevedrés hizo pública su percepción de que se hablaba de ello «no sé si porque hay campaña electoral, pero en todo caso, son cifras que superan la previsión de aportaciones por parte de la Diputación para los concellos en el 2026». Dijo que la ciudad está abandonada por la Diputación, «¿qué le han hecho los vecinos de Pontevedra para que Luis López o Rafael Domínguez discriminen a la ciudad sistemáticamente?».

Lores entiende que se prioriza la provisión de «fondos para proyectos en otros concellos con menor número de habitantes como Lalín, Vilagarcía y A Estrada; que reciben una cuantía mayor que Pontevedra». Y, sin embargo, «tiene abandonados eventos importantes que trascienden el ámbito municipal, ya sean deportivos o culturales. Y que dejan dinero en toda la provincia como son los Premios Feroz». Para asegurar que «los Feroz dejaron 33,5 millones de euros en toda la provincia» la pasada edición.

Cogiendo el guante de Lores, ayer Domínguez hizo lo propio y, siguiendo su lema: «los datos acaban con el relato», que repitió en varias ocasiones, el vicepresidente provincial realizó un repaso de algunas de las inversiones más importantes para la ciudad en las que la Diputación de Pontevedra estaría participando. «Lores no tiene en cuenta las enormes inversiones que va a suponer para la ciudad el nuevo convento de Santa Clara con un presupuesto de 23 millones de euros. La reforma de los edificios centrales del Museo para lo que estamos a la espera del visto bueno de Patrimonio con un presupuesto de 12 millones. O el nuevo centro logístico robotizado de patrimonio cultural que estará en Barro, pero del que se beneficiará el Museo».

Feroz vs. Bienal

Domínguez también se refirió a «la nueva Bienal, la senda de Tomeza, la calle Doce de Novembro, las obras de Mollabao o la futura vía verde que atravesará nuestra ciudad», entre otras inversiones de la Diputación. «Se confirmó solo verbalmente, pero no hay nada firmado para este año», dijo Lores respecto a la ayuda de la Diputación para desarrollar los Premios Feroz. Domínguez por su parte contestó directamente al alcalde, hubo un compromiso de 200.000 euros para la gala de este año. Se anunció y se llevó a cabo de la misma manera que el Concello llegó a un acuerdo con nosotros para patrocinar con 200.000 euros la Bienal de Pontevedra. Fueron los propios Lores y Mosquera los que dijeron que quedásemos a pre».

Y sostiene que le ha «transmitido personalmente a Anabel Gulías el compromiso de 300.000 euros para los Feroz 2026, le pedimos un contacto para iniciar el trámite administrativo y quedamos en que esta semana hablarían los técnicos».

Un convenio «obsoleto» y «flojo» para Lores

El convenio entre Diputación y Concello de Pontevedra, por el que la primera nutre de fondos para proyectos a los municipios, es otro de los puntos calientes. Lores considera que «independientemente de que tenemos una población que a veces triplica la de otros municipios que reciben más financiación de la Diputación, tampoco tenemos una aportación para eventos que posicionan a la ciudad, a las Rías Baixas, la provincia y Galicia. Me parece que no es de recibo. Sobre todo son importantes los eventos deportivos, especialmente en el caso del Triatlón de cara a Series Mundiales, donde parece ser que la Diputación va a seguir la misma línea de subvencionar con 100.000 euros un evento que va a superar los 3 millones de euros. Y cuya repercusión económica es absolutamente impresionante. No solo la mediática, sino la directa. El año pasado el Triatlón dejó cerca de 24 millones de euros, aunque aún no lo tenemos cerrado. Y las Series Mundiales será superior porque va a haber más deportistas y visitantes», aseguró un serio Lores el martes.

Ayer Domínguez reconoció que «es cierto que dijimos que el Triatlón no tendría una subvención de 500.000 euros, porque era un enorme agravio comparativo dar esa cantidad a un solo evento». E hizo hincapié en que el alcalde «no ha hecho ninguna solicitud de subida del convenio, solo protesta con este Gobierno». Añadiendo que «no hay a día de hoy un solo trámite que no tratásemos con el máximo cariño, celeridad y diligencia y Lores lo sabe». Y recordó que en el marco de este convenio «se dedicaron 2,1 millones de euros al campo de fútbol de Salcedo, 1,4 millones a la iluminación del barrio de Lérez y se financiaron actuaciones como la reforma de la casa consistorial. Además, la Diputación invirtió 16,4 millones en el Museo de Pontevedra, 1,7 millones en la Bienal, 2,3 millones en las infraestructuras provinciales y otros 1,7 millones en la carretera Marco-Tomeza-Figueroa». Y añadió que «ante la nefasta gestión del anterior Gobierno municipal fue la Diputación la que luchó porque Pontevedra no perdiese la financiación de la vía de Mollabao».