La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra

La Policía Local detuvo el pasado 12 de septiembre a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas., después de establecer un dispositivo de vigilancia en el entorno de las calles de A Barca y Cruceiro. En esta operación fue clave la información facilitada por los residentes de la zona sobre la presunta venta de sustancias estupefacientes en el entorno.

Las vigilancias se realizaron los días 11 y 12 de septiembre, cuando los agentes observaron como el conductor de un vehículo que circulaba por la zona entregaba un pequeño paquete a una persona que se encontraba en el lugar y este, a una tercera persona.

Recuperado el contenido de este paquete los agentes constataron que eran dos envoltorios de heroína, por lo que se procedió a la localización y detención del conductor del vehículo que hizo la entrega.

Se trata de un hombre de 32 años de edad y al ser registrado se le ocupó también la cantidad de 135 euros en billetes que también fueron puestos a disposición judicial junto con el detenido y la sustancia intervenida.

La Policía Local quiere agradecer la colaboración vecinal en este tipo de intervenciones "por ser fundamental para conseguir solucionar situaciones de esta índole", y recuerda que "seguirá controlando este y en otros lugares" donde se detecte venta de drogas.