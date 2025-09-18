Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra

Detenido por la Policía Local un hombre de 32 años tras un dispositivo de vigilancia en las calles A Barca y Cruceiro

Sede de la Policía Local de Pontevedra / RAFA VAZQUEZ

Pontevedra

La Policía Local detuvo el pasado 12 de septiembre a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas., después de establecer un dispositivo de vigilancia en el entorno de las calles de A Barca y Cruceiro. En esta operación fue clave la información facilitada por los residentes de la zona sobre la presunta venta de sustancias estupefacientes en el entorno.

Las vigilancias se realizaron los días 11 y 12 de septiembre, cuando los agentes observaron como el conductor de un vehículo que circulaba por la zona entregaba un pequeño paquete a una persona que se encontraba en el lugar y este, a una tercera persona.

Recuperado el contenido de este paquete los agentes constataron que eran dos envoltorios de heroína, por lo que se procedió a la localización y detención del conductor del vehículo que hizo la entrega.

Se trata de un hombre de 32 años de edad y al ser registrado se le ocupó también la cantidad de 135 euros en billetes que también fueron puestos a disposición judicial junto con el detenido y la sustancia intervenida.

La Policía Local quiere agradecer la colaboración vecinal en este tipo de intervenciones "por ser fundamental para conseguir solucionar situaciones de esta índole", y recuerda que "seguirá controlando este y en otros lugares" donde se detecte venta de drogas.

