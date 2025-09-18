Un centenar de diabéticos llegan a Pontevedra como peregrinos
J. A.
Más de cien personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, acompañadas por médicos, profesionales de enfermería, monitores y personal de apoyo, parten hoy desde Pontevedra hasta la plaza del Obradoiro tras comenzar el pasado martes 16 de septiembre en Vigo el Camino de Santiago Portugués.
Durante seis días, recorrerán a pie los últimos 101,7 kilómetros por la costa. Esta iniciativa, impulsada por la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Fundación para la Salud de Novo Nordisk España (FSNN), tiene como objetivo visibilizar que vivir con diabetes no limita una vida activa y saludable.
«Haciendo Camino 2025» forma parte de un proyecto de formación y empoderamiento dirigido a personas con diabetes, que combina educación diabetológica, entrenamiento físico y acompañamiento profesional. Para poder participar, los caminantes han tenido que superar previamente una fase de formación digital a través de una plataforma interactiva y participar en una jornada formativa intensiva sobre la diabetes y la obesidad.
