Carrefour dona su jornada laboral a Amencer-Aspace

Los trabajadores de Carrefour y su fundación ponen en marcha el «Día de la Buena Gente» con el objetivo de «contribuir a la creación y mantenimiento de entornos adaptados a las necesidades de los usuarios de diferentes entidades sociales». Doce trabajadores de los centros Carrefour de Pontevedra y Sanxenxo compartieron ayer con usuarios y profesionales de Amencer–Aspace diferentes actividades de mantenimiento en las instalaciones del Centro de Atención de la asociación en Lourizán.

Mónica Touriño, gerente de la entidad, dio la bienvenida al grupo de voluntarios y les acompañaron en una visita a las instalaciones para que entrasen en contacto con la realidad diaria del colectivo de personas con parálisis cerebral. Las labores se centraron en el pintado de puertas deterioradas por el uso diario de las instalaciones hasta la creación de un mural colaborativo con los alumnos del centro educativo.

Esta iniciativa busca también dar a conocer las dificultades a las que se enfrentan estas entidades a la hora de sacar adelante sus programas asistenciales en beneficio de personas más vulnerables. Para ello, Carrefour donó todo el material y herramientas necesarias para llevar a cabo cada una de las intervenciones planteadas desde Amencer.