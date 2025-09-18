El campus debate los retos de la gestión comunitaria del agua

Tras su jornada inaugural el martes en el Teatro Principal la conferencia internacional Acowas-Eu 2025 se trasladó ayer al campus. Promovida por la Asociación de Abastecimiento de Agua (Coxapo) reúne estos días en Pontevedra a especialistas, personal técnico y representantes institucionales de Austria, Irlanda, España, Dinamarca y Finlandia para abordar los retos de la gestión comunitaria del agua potable en zonas rurales. La Facultad de Administración y Gestión Pública, celebró diversas mesas de trabajo para promover la reflexión sobre estos sistemas de abastecimiento autogestionados y su regulación, así como para compartir buenas prácticas desarrolladas en diferentes países. La jornada incluyó sesiones de debate y tres mesas de trabajo simultáneas, destinadas a aunar las perspectivas de asociaciones, administraciones y personal investigador. A una de estas reuniones asistieron líderes de las asociaciones miembros de Acowas-EU de varios países, mientras que otra reunió a representantes del Departamento de Salud, Aguas de Galicia, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la Diputación de Pontevedra y los ayuntamientos de Abegondo, Ponteareas y Tomiño. Finalmente, la mesa de trabajo de las universidades contó con las intervenciones de Enrique Varela, coordinador del grupo de investigación Observatorio de Gobernanza G3; la profesora de la Universidad de A Coruña, Acacia Nieves; investigadores de la Universidad de Boku (Austria); la directora del Centro de Estudios del Agua del Instituto Tecnológico de Dundalk (Irlanda), el técnico de la ONG Ingenieros sin Fronteras, Sergio Fernández, y la investigadora de la UVigo, Paula Díaz.