El arte feminista de Galia Blanco aterriza en el Museo Manuel Torres

El Museo Manuel Torres arranca la temporada de otoño con la inauguración de la exposición «Eres ti que cantas», de la artista y periodista cultural, Galia Blanco. La muestra se inaugurará este sábado, día 20, a las 12.00 horas, un acto en el que la pintora estará acompañada por el compañero de oficio Antón Sobral.

En esta exposición, Galia Blanco exhibirá por primera vez una pequeña instalación con técnicas de artesanía desarrolladas principalmente por mujeres. Entre los elementos que componen esta instalación existe un velo «tosco, pesado y brutalmente tejido» por la propia artista y un espejo de postre. Galia invita así a las personas espectadoras de su obra a probarse ese velo, mirarse al espejo y reflexionar sobre la violencia que se ejerce sobre un alto porcentaje de las mujeres del mundo.

La muestra podrá verse en el Museo hasta el 5 de octubre en el horario habitual: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 horas.