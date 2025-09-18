El alumnado del Carlos Oroza visita el Mercado de Abastos

Los alumnos de primer curso del ciclo superior de Gestión Gastronómica del CIFP Carlos Oroza realizan hoy una visita formativa al Mercado de Abastos de Pontevedra a las 9.30 horas.

El objetivo de la actividad es adentrarse en la realidad comercial y gastronómica de la ciudad, conocer de primera mano la calidad de los productos frescos disponibles y establecer contacto directo con las personas que trabajan a diario en este espacio esencial para el suministro de productos frescos en Pontevedra. Asimismo, la visita está diseñada para reforzar los resultados de aprendizaje relacionados con la selección, recepción, almacenamiento y control de materias primas en el ámbito de la restauración. Durante la jornada, los alumnos trabajarán en equipo y realizarán un estudio comparativo de precios y características de diferentes productos frescos de uso común en la cocina. La visita también permite conocer el espacio gastronómico de la primera planta, en concreto el local que el centro educativo gestiona bajo el nombre «O Oroza no mercado», un recurso formativo clave para el desarrollo de proyectos intermodulares y prácticas reales en el tercer trimestre y el segundo año del ciclo.

Esta salida busca fomentar los valores de higiene y sostenibilidad, a la vez que concienciar sobre la importancia de los productos locales y valorar su calidad.