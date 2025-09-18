Afaga y dentistas por la salud de personas con deterioro cognitivo

La presidenta del Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra y Ourense, Adriana Sanz, y el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (Afaga), Juan Carlos Rodríguez, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar acciones conjuntas enfocadas a mejorar la prevención, el diagnóstico y el seguimiento clínico de la salud bucodental de las personas con deterioro cognitivo y de su entorno familiar y convivencial.

La firma de este acuerdo se enmarca en la creciente evidencia de la relación existente entre las enfermedades periodontales y las patologías neurodegenerativas. Desde el colegio apuntan sobre «la incidencia que la salud oral tiene en la salud general y cómo las infecciones orales, en especial las periodontales, implican una inflamación sistémica de bajo grado con posible relación con la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrales respiratorias y de otra naturaleza, sobre todo en el adulto mayor. Evidencias recientes sugieren que la periodontitis podría ser un factor clave en el desarrollo del Alzheimer», precisa Sanz.

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, expresó su satisfacción por la firma de este acuerdo «que persigue un doble objetivo: el de ampliar la formación de los dentistas sobre las demencias y el de adquirir, a su vez, conocimiento sobre prevención y buenas prácticas bucodentales en el abordaje de la atención a personas con Alzheimer. Partimos además de la evidencia de que una buena salud bucodental puede ayudar a ralentizar el avance del deterioro».

El convenio, con vigencia inicial de un año, contempla proyectos de investigación e innovación para ampliar conocimientos científicos. Así como talleres y conferencias de naturaleza divulgativa sobre el impacto del Alzheimer y las demencias, entre otros.