Afaga y dentistas por la salud de personas con deterioro cognitivo
Firman un convenio para «ampliar conocimientos» | Y harán talleres
C.V.
La presidenta del Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra y Ourense, Adriana Sanz, y el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (Afaga), Juan Carlos Rodríguez, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar acciones conjuntas enfocadas a mejorar la prevención, el diagnóstico y el seguimiento clínico de la salud bucodental de las personas con deterioro cognitivo y de su entorno familiar y convivencial.
La firma de este acuerdo se enmarca en la creciente evidencia de la relación existente entre las enfermedades periodontales y las patologías neurodegenerativas. Desde el colegio apuntan sobre «la incidencia que la salud oral tiene en la salud general y cómo las infecciones orales, en especial las periodontales, implican una inflamación sistémica de bajo grado con posible relación con la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrales respiratorias y de otra naturaleza, sobre todo en el adulto mayor. Evidencias recientes sugieren que la periodontitis podría ser un factor clave en el desarrollo del Alzheimer», precisa Sanz.
Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, expresó su satisfacción por la firma de este acuerdo «que persigue un doble objetivo: el de ampliar la formación de los dentistas sobre las demencias y el de adquirir, a su vez, conocimiento sobre prevención y buenas prácticas bucodentales en el abordaje de la atención a personas con Alzheimer. Partimos además de la evidencia de que una buena salud bucodental puede ayudar a ralentizar el avance del deterioro».
El convenio, con vigencia inicial de un año, contempla proyectos de investigación e innovación para ampliar conocimientos científicos. Así como talleres y conferencias de naturaleza divulgativa sobre el impacto del Alzheimer y las demencias, entre otros.
- Cien familias se quejan del ruido nocturno de un local junto al Lérez
- Vuelca un camión cargado con pollos en las proximidades de la estación de A Portela, en Barro
- Regatas y reencuentros: el rey emérito se reúne con su familia en Sanxenxo
- El milagro se vuelve a cumplir: la romería del santuario de Amil congrega a miles de devotos
- El CHOP trabaja con los colegios para desmontar que el dolor de espalda lo provocan las mochilas
- Las primeras naves del polígono de O Vao hace aventurar su inminente apertura
- El proyecto Arroupa cumple diez años con un 100% de inserción laboral en Pontevedra
- ‘Morris’, elegido como segundo presentador de los Feroz 2026