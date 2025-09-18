Abierta la inscripción de las Escolas Deportivas de Poio

El plazo para anotarse en las Escolas Deportivas de Poio ya está abierto. Así lo anunció ayer el concelleiro Cándido Muíños, que informó de que las actividades comenzarán a partir del mes de octubre.

Hay trece disciplinas diferentes, desde fútbol y fútbol sala, hasta balonmano, baloncesto, triatlón-duatlón, gimnasia rítmica, tenis, ciclismo, taekwondo, piragüismo, atletismo, kick-boxing y rugby. ·»Una amplia oferta deportiva que busca ofrecer a las niñas y niños del municipio a oportunidad de iniciarse o continuar su formación deportiva en un contorno saludable, educativo y accesible», informa el Concello.

Las actividades de las escuelas deportivas comenzarán a partir de octubre, siguiendo los días y horarios establecidos para cada disciplina. Los grupos se formarán en función de las edades y del número de participantes. Toda la información necesaria para formalizar la inscripción está disponible en la página web oficial del Concello de Poio, donde se pueden consultar los requisitos, la documentación a presentar, así como los contactos de los clubes encargados de la gestión directa de las inscripciones.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por rigurosa orden de inscripción, por lo que se recomienda a las familias interesadas que no esperen al último momento para realizar el trámite.