Seminario internacional sobre arte en el marco de la Bienal

En el marco de la 32 Bienal de Arte de Pontevedra, la Diputación y la UNED presentan el seminario internacional ‘Volver a ser humanos’, un espacio de reflexión que reunirá figuras destacadas del pensamiento, el arte y el mundo académico para analizar el impacto de la guerra en el presente y el papel del arte, de la memoria y del pensamiento como elementos de resistencia, sanación y esperanza.

El encuentro, abierto a todos los públicos, se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre en la sede de la UNED en Pontevedra, tanto en modalidad presencial como en línea.

El seminario reunirá reconocidas personalidades de la reflexión y de la creación contemporáneas: la crítica de arte y filóloga Ángela Molina Climent; el ensayista neerlandés y fundador del Nexus Institute Rob Riemen; la teórica política y comisaria Françoise Vergès; el artista y estratega Alberto Barreiro; el crítico de arte y comisario italiano Demetrio Paparoni; la artista, escritora y cineasta palestina Emily Jacir; el fotógrafo israelí fundador de la organización Breaking the Silence Miki Kratsman; y la filósofa Francesca Ferrando, especialista en estudios poshumanos y profesora en la Universidad de Nueva York.

La programación del seminario arranca el día 25 a la tarde con la inauguración y las intervenciones de Molina y Riemen.