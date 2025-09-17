Seminario internacional sobre arte en el marco de la Bienal
La UNED acogerá el encuentro del 25 al 27 de septiembre
REDACCIÓN
En el marco de la 32 Bienal de Arte de Pontevedra, la Diputación y la UNED presentan el seminario internacional ‘Volver a ser humanos’, un espacio de reflexión que reunirá figuras destacadas del pensamiento, el arte y el mundo académico para analizar el impacto de la guerra en el presente y el papel del arte, de la memoria y del pensamiento como elementos de resistencia, sanación y esperanza.
El encuentro, abierto a todos los públicos, se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre en la sede de la UNED en Pontevedra, tanto en modalidad presencial como en línea.
El seminario reunirá reconocidas personalidades de la reflexión y de la creación contemporáneas: la crítica de arte y filóloga Ángela Molina Climent; el ensayista neerlandés y fundador del Nexus Institute Rob Riemen; la teórica política y comisaria Françoise Vergès; el artista y estratega Alberto Barreiro; el crítico de arte y comisario italiano Demetrio Paparoni; la artista, escritora y cineasta palestina Emily Jacir; el fotógrafo israelí fundador de la organización Breaking the Silence Miki Kratsman; y la filósofa Francesca Ferrando, especialista en estudios poshumanos y profesora en la Universidad de Nueva York.
La programación del seminario arranca el día 25 a la tarde con la inauguración y las intervenciones de Molina y Riemen.
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Cien familias se quejan del ruido nocturno de un local junto al Lérez
- Regatas y reencuentros: el rey emérito se reúne con su familia en Sanxenxo
- El milagro se vuelve a cumplir: la romería del santuario de Amil congrega a miles de devotos
- El proyecto Arroupa cumple diez años con un 100% de inserción laboral en Pontevedra
- El CHOP trabaja con los colegios para desmontar que el dolor de espalda lo provocan las mochilas
- Todos los días se registran entre tres y diez casos de la gravísima sepsis en el área sanitaria de Pontevedra
- Un repaso a la historia de la automoción