La residencia de Aspace cumple su primer año

La vivienda residencial de Amencer-Aspace cumple su primer año desde la llegada de sus primeras personas usuarias y lo conmemoró con una gran fiesta en la que participaron residentes, familias, profesionales, representantes de colectivos sociales y vecinales, así como colaboradores de la entidad. «La fiesta de aniversario no solo es una jornada de convivencia y celebración, sino también un reconocimiento a todas las familias, administraciones, entidades y personas que hicieron posible este recurso tan necesario para el colectivo de personas con parálisis cerebral en Pontevedra y su entorno», afirma la dirección.

Este recurso residencial, puesto en marcha en septiembre de 2024, vino a dar respuesta a una demanda histórica de las familias de la asociación, cuya principal preocupación era dónde y cómo vivirían sus hijos e hijas con parálisis cerebral una vez que ellos ya no pudieran hacerse cargo. Con ella, Amencer-Aspace logra dar cobertura a todo el ciclo vital de una persona con parálisis cerebral, desde la atención temprana hasta la edad adulta.

La apertura de la residencia fue posible gracias a la cesión del espacio por parte del Concello de Pontevedra, que asumió también el coste de su rehabilitación, con una inversión de más de 1,5 millones de euros. El coste de las plazas es financiado por la Xunta de Galicia mediante un concierto autonómico. Y aunque inicialmente se planteó el inicio de la actividad con 16 residentes, actualmente la vivienda cuenta con 12 personas usuarias, lo que supone un enorme esfuerzo de gestión y mantenimiento para Amencer-Aspace. Por eso la entidad recuerda que espera desde diciembre de 2024 la ampliación de plazas del concierto con la Xunta, una medida imprescindible para dar respuesta al elevado número de personas que no han podido acceder aún.