El PSOE de Poio critica el estado de lavaderos, fuentes y miradores

El grupo municipal del PSOE de Poio ha denunciado, a través de su portavoz, Gregorio Agís, el estado de abandono de numerosos lavaderos y fuentes municipales, así como de miradores. Se refiere a elementos de este tipo en San Xoán, Lourido, San Salvador, Combarro... y critica que la política del actual gobierno local, de Ángel Moldes (PP) se centra más en difundir una imagen en redes sociales y notas de prensa que poco o nada tiene que ver con la realidad que se puede ver en el concello.

Los socialistas recuerdan que el pasado 6 de julio el alcalde, Ángel Moldes, «presentó con grandes titulares un supuesto plan de puesta en valor de estos elementos patrimoniales, ofreciéndolos como símbolo de la recuperación del rural». Sin embargo, denuncian, «la realidad es bien distinta: todo es humo y propaganda, pues nada de lo que el gobierno local publicita se corresponde con la situación real».

Así, el PSOE informa de que en la mayor parte de los lavaderos se acumula basura, vegetación y maleza, agua estancada y malos olores; los accesos son inseguros y muchos espacios resultan inutilizables por la falta de mantenimiento básico.

«El alcalde se dedicó a la propaganda con fotos y anuncios, pero no hizo lo imprescindible: limpiar y conservar estos espacios», subraya el grupo socialista.

«Los lavaderos, que forman parte de nuestro patrimonio y de la memoria colectiva, hoy dan vergüenza y repulsión por su estado».

Vegetación en un mirador de Combarro. | FdV

El PsdG-PSOE critica también que no se realice un seguimiento efectivo de los trabajos ni exista una planificación real. «Los concejales son meros espectadores, sin capacidad de decisión y sin actuar, mientras todo queda al abandono», señala.

Por todo ello, exige al gobierno local que presente «de inmediato» un plan «serio» de limpieza, mantenimiento y conservación de los lavaderos de todo el ayuntamiento, con recursos y calendario claros, y que «deje de utilizar el patrimonio público como escaparate propagandístico mientras se degrada día a día».

El caso de Combarro

Respecto al abandono y la falta de mantenimiento de los miradores, los socialistas centran sus críticas en los de Combarro, «situados en un tramo muy concurrido del Camiño de Santiago y que constituye uno de los atractivos turísticos más visitados de Poio».

Según constata el grupo socialista, «las instalaciones presentan falta de limpieza y desbroce, papeleras desbordadas de basura, pasarelas deterioradas y barandillas rotas, tal y como puede comprobar cualquier vecino o peregrino».

«Estos espacios, que deberían ser una auténtica tarjeta de presentación de Poio para millares de personas que recorren el Camiño de Santiago, están hoy y estuvieron todo el verano en un estado lamentable y peligroso, convirtiéndose en un reflejo del abandono que sufre el resto del municipio», subrayan desde el PSdG-PSOE.

Para los socialistas, esta situación es consecuencia directa «de la ausencia de planificación, de seguimiento de los trabajos municipales y de voluntad política para conservar el patrimonio público».

«El gobierno local se limita a sacar fotos para vender una imagen idílica mientras deja los miradores sin mantenimiento ni limpieza real», señalan, a la vez que piden un plan urgente de limpieza y recuperación.