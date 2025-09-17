Pontevedra se «pone en marcha contra el cáncer»

La Peregrina fue testigo ayer de la presentación oficial de la octava edición de la marcha solidaria «Pontevedra en Marcha Contra el Cáncer», una iniciativa impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Pontevedra y que un año más busca visibilizar la enfermedad y apoyar a los pacientes oncológicos que la padecen en sus múltiples versiones y a sus familias. La marcha también tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación.

Se celebrará el próximo domingo 5 de octubre y la salida se realizará desde la Plaza de España a las 10:30 horas. El recorrido, circular y urbano, está diseñado para ser accesible a todos los públicos, incluidos niños y mascotas, porque no se trata de una prueba competitiva, sino de una jornada de convivencia, concienciación y solidaridad. Las inscripciones para participar ya están abiertas y pueden formalizarse en la web: https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/pontevedra-en-marcha-contra-o-cancro-2025. O presencialmente en la sede local de la asociación, en Calle Eduardo Pondal, 64. Los precios de inscripción para adultos oscilan entre los 10 euros con camiseta y los 6 euros sin ella. Niños de 4 a 16 años, entre 7 y 3 euros. Y menores de 3 años gratis.

Esta edición se enmarca además, dentro del ambicioso «Reto 2030» de la entidad, que tiene como objetivo alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030, a través de la financiación de proyectos de investigación y el mantenimiento de servicios gratuitos de atención psicológica, social y orientación sanitaria para pacientes y familias.

En el acto participaron Ana García, presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra; Anabel Gulías, concelleira de Deportes del Concello de Pontevedra del Concello de Pontevedra junto a Alberto Oubiña, concelleiro de Planificación territorial y urbanismo; y Javier Tourís, de la Diputación Provincial de Pontevedra. También estuvieron presentes algunos de los patrocinadores de la prueba, cuyo apoyo resulta fundamental para la organización del evento.

Entre ellos se encontraban: Gabriela Sanmartín y Paula Rivas, del departamento de Recursos Humanos de Avigal; Óscar Alonso, gerente de Quirónsalud; Arturo Ramírez, presidente de Construcciones Ramírez; Elena Rajoy, gerente de Atleet; Ismael Pardo Lorenzo- gerente de Mira Maruxa Óptica; María Veloso Soto, en representación de Caser Residencial; Enrique Figueroa Núñez- gerente de Skoda Mourente Motor y Ruth Ríos Fernández del departamento de Marketing de Nugapet. Todos destacaron el valor social y participativo de esta iniciativa, que se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario solidario de la ciudad.