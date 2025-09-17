Ponteatro regresa en una nueva edición con temas de actualidad

La nueva temporada de Ponteatro cuenta con seis espectáculos que tratan temas de actualidad desarrollados en el Teatro Principal de Pontevedra.

La encargada de inaugurar la edición es la comedia gallega «Cortello de amor», donde la compañía Amorodio Teatro trata problemas como el disparatado precio de los alquileres o el turismo no sostenible.

Asimismo, el Teatro Español realiza con «Carmen, nada de nadie» una pieza de teatro documental sobre la carrera política de la protagonista.

En cambio, Producións Teatrais Excéntricas aborda con «As desterradas» la resiliencia de las mujeres y su capacidad para transformar las cosas juntas, a través de una comunidad de monjas del siglo XVI.

«Nevenka», de Histrión Teatro, es una obra que obtuvo gran éxito a nivel nacional sobre un juicio por acaso laboral.

En adición, Etiqueta Negra Producións trata la turistificación de las ciudades mediante el intrigante viaje sorpresa del aventurero David en «Go Home».

Por último, «Un deus salvaxe», una obra de Talía Teatro, reflexiona sobre la sociedad actual a partir de una cena de parejas y de un incidente entre sus hijos.

Las entradas están disponibles en Ataquilla.com por un precio de ocho euros. También existen descuentos para algunos colectivos y abonos a treinta euros.

Por su parte, el concejal de Cultura Demetrio Gómez asegura contar con «lo mejor de la producción gallega».

Los espectáculos se celebran los jueves a las 21.00 horas

Ponteatro regresa a Pontevedra con seis obras diferentes que se representarán durante todos los jueves de octubre y los dos primeros jueves de noviembre. De esta forma, todas aquellas personas interesadas en asistir a alguno de los espectáculos que conforman la programación de esta nueva edición, podrán acudir al Teatro Principal de la ciudad los días 9, 16, 23 y 30 de octubre, así como el 6 y el 13 de noviembre.La primera obra será «Cortello de amor» el próximo 9 de octubre, mientras que «Un deus salvaxe» pondrá el broche de oro a esta nueva temporada.