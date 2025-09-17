El Poio Pescamar ya tiene rival copero, el Almagro
Las rojillas se medirán en segunda ronda al equipo manchego, que derrotó al Puertollano
Después de una victoria y un empate en sus dos primeros encuentros de liga, el Poio Pescamar, que compite en la Primera División Femenina de fútbol sala, se enfrentará al Almagro FSF en su estreno en la Copa de la Reina.
El conjunto rojillo que dirige el madrileño Luis López-Tulla disputará su debut copero la próxima semana, el martes 23 o el miércoles 24 de septiembre, ante el Almagro FSF de Segunda División. El cuadro de Ciudad Real se ganó el acceso a la segunda ronda con un triunfo por 3-0 al Salesianos Puertollano.
Por otra parte, el Marín Futsal, el otro equipo de la comarca en esta competición, cayó por la vía rápida tras una derrota por la mínima ante el Bembrive (1-2).
Las conserveras jugarán en A Seca este fin de semana antes de la Copa. Allí recibirán al recién ascendido AD Ceuta.
