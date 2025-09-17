El plan Provincia Activa de la Diputación llega a Pontevedra y Portas

La Diputación de Pontevedra continúa con la programación de talleres de Provincia Activa, iniciativa con la que impulsa el envejecimiento activo de las personas mayores, fomentando su participación para crear espacios de encuentro e intercambio de experiencias. Esta semana comenzarán diez nuevas acciones con otras tantas entidades sociales que movilizarán un total de 173 vecinos de 10 ayuntamientos de la provincia, entre los que se encuentran Pontevedra y Portas.

Los talleres dieron comienzo ayer con una formación en informática avanzada para la Asociación Cultural Candelas (Puertas) y seguirán hoy con una formación en pilates para la Asociación Síndrome de Down (Pontevedra).

La Diputación ofertó en este 2025 14 talleres en el catálogo de Provincia Activa, divididos en seis bloques temáticos, titulados ‘Benestar natural’ (sobre plantas medicinales); ‘Saúde en movemento’ (yoga, pilates y gimnasia de mantenimiento) o ‘Emociónate’, de risoterapia, musicoterapia y canalización de las emociones. Otras temáticas incluían teatro, tapicería, restauración de muebles, así como bailes de salón y canto popular, además de informática para el día a día.

Esta iniciativa provincial, que va dirigida a 130 entidades de la provincia, cuenta con 146.000 euros de dotación.