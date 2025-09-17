Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra

La última edición de la gala de los Premios Feroz se celebró en Pontevedra, lo que supuso para la ciudad una enorme oportunidad de promoción. De hecho, tal y como indica Fernando de Luis-Orueta, vocal y responsable de la celebración de estos premios por parte de la Asociación de Informadores Cinemátográficos de España (AICE), «los Feroz de 2025 supusieron una difusión de la imagen de Pontevedra valorada en 33,5 millones de euros». En este importe se incluye todo lo relacionado con las publicaciones en los medios, en las diferentes redes sociales, las inversiones en publicidad o la retransmisión en televisión y en las distintas plataformas del acontecimiento.

Debido a esta reconocida celebración en la que la AICE galardona a las mejores producciones audiovisuales españolas del año, la marca Pontevedra apareció en más de 1.800 informaciones periodísticas, a través de las que se consiguió alcanzar una audiencia acumulada de unos cinco millones de espectadores. Además, en las redes sociales se han superado las 3.600 menciones a los Premios Feroz específicamente en Pontevedra, mediante las que se consiguió llegar a más de quince millones de usuarios.

Otra novedad incorporada a la última entrega de estos reconocimientos que supuso un salto muy importante en la difusión de la ceremonia con respecto a las anteriores fue la retransmisión del acto en televisión española, ya que por primera vez los Premios Feroz se pudieron seguir a través de la 2 y de la plataforma en línea RTVE Play. El punto máximo de espectadores únicos fue de 2.120.000, consiguiendo un 3,11% de ‘share’ y una audiencia media de 327.000 personas.

Además, la alfombra roja se emitió en un programa previo a través del canal oficial de los Feroz en YouTube, que actualmente cuenta con 27.000 reproducciones acumuladas.

Samantha Hudson, presentadora. | FdV

Asimismo, 171 periodistas fueron acreditados para el día de la gala, procedentes de 87 medios de comunicación diferentes, con el fin de cubrir el ‘photocall’, realizar entrevistas e informar de lo que sucedía durante el acontecimiento. A ellos se les sumaron otros 122 periodistas miembros de la AICE.

Por otro lado, antes del gran día, se organizaron un total de 29 actividades previas, entre las que hubo 17 proyecciones, la mayor parte de ellas acompañadas de coloquios con expertos cineastas. También se contó con cuatro clases magistrales en una mesa redonda.

Con respecto a la programación de las sesiones previas de los Feroz 2026, según indican desde la AICE, en breves anunciarán novedades. Cabe destacar que la asistencia media a estas sesiones previas en la anterior edición fue de un 90%, un dato realmente «increíble». «Nos sentimos superorgullosos de haber conectado con esta ciudad y con su gente, que de verdad nos está acogiendo de una manera muy profesional», expresa el vocal de premios de la AICE. «Este año no queremos repetir el mismo esquema. Adelanto que estamos trabajando en un miniciclo de proyecciones que culmine en una mesa redonda con varios cineastas juntos, en lugar de entrevistas individuales, y en algunos aniversarios de películas o series importantes. Queremos que la programación sea un poco distinta y ofrecer contenido novedoso, pero manteniendo la idea de traer a Pontevedra a cineastas de primer nivel», confiesa.

Por todo esto, la celebración de los Premios Feroz en Pontevedra supone una proyección a nivel internacional, no solo de las ciudades de la provincia, sino de Galicia en general, reforzando su capacidad económica y generando puestos de trabajo, además del prestigio que obtiene. Por ejemplo, en cuanto a la hostelería, se realizaron en torno a 1.300 reservas hoteleras de manera directa a través de la organización, a lo que habría que sumar las reservas de los asistientes que acuden de manera independiente, llenando así los hoteles.

Sin embargo, nada hay confirmado todavía para los Feroz 2027, ya que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, es consciente de que la AICE le dijo «desde un primer momento que son viajeros y que les gusta hacer llegar el cine a todas las Comunidades Autónomas», pero que estaría encantado. Por su parte, el vocal de la asociación comenta que «estamos muy contentos en Pontevedra y la verdad es que no nos hemos puesto a trabajar en el 27 porque estamos con la vista puesta en el 26».

Morris, última incorporación. | Pedro Mina

Los Feroz 2026 contarán con un cuarteto de presentadores de perfiles muy distintos

En cuanto a los presentadores que conducirán la gala de los Premios Feroz 2026, Fernando de Luis-Orueta, uno de los organizadores de estos reconomientos, ha confirmado ayer que la AICE ya tiene claro quiénes van a ser y que son muy diferentes entre ellos. «La idea es reunir un cuarteto que represente ideas muy distintas». Para ello, se pretende recurrir a personas con «perfiles muy diferentes y que de alguna manera podrían ser complementarios, siendo de lugares y generaciones que no tienen nada que ver entre sí», comenta de Luis. La primera confirmada como presentadora para la próxima edición de los Feroz fue Samantha Hudson, conocida principalmente por ser una activista por los derechos de las personas LGTBIQ+, además de sus facetas como cantante y actriz.La última confirmación hasta el momento fue la del veterano actor vigués Antonio Durán «Morris», siendo este el segundo presentador anunciado oficialmente el pasado lunes 15 de septiembre en el Teatro Principal de Pontevedra.Todavía quedan por confirmar los otros dos presentadores que, junto a Samantha Hudson y Morris, conformarán ese particular y variado cuarteto encargado de conducir la gala de los Premios Feroz 2026, que regresan al Pazo de la Cultura de Pontevedra por segundo año consecutivo el próximo 24 de enero.