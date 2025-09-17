Expertos internacionales advierten: «Hay que ‘cultivar’ las aguas subterráneas»

«Hoy, que haya quien no entienda que se tiene que cultivar agua es grave. En los años que vienen, el planeta tendrá la enfermedad del agua, que es tener la enfermedad de poder vivir. Es muy importante porque sin agua no vive nada». Con estas palabras lapidarias, Rafel Carrera, fundador de la Asociación de Traídas de Agua Coxapo (agrupa a más de 85.000 usuarios del rural gallego), resumía la Conferencia Internacional Acowas-Eu 2025, que bajo el lema: «Gestión comunitaria del agua en el rural», ha reunido en la ciudad a expertos en gestión del agua potable y traídas a nivel internacional. Juntos, analizan la situación actual, también en el contexto gallego. En presencia del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que inauguró la sesión ayer, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; investigadores de las Universidades de Boku (Viena), el Dundalk Institute of Technology (Irlanda), UVigo y A Coruña, expusieron con otros especialistas de Austria, Finlandia o Dinamarca; los pormenores que exige una gestión responsable del agua y con visión de futuro.

Alertaron de la imperiosa necesidad de tratar al elemento líquido como «bien común clave». Tanto por su impacto sobre la salud humana. Como su carácter estratégico de cara al futuro, pues algunos destacaron cómo los conflictos del mañana serán «guerras por el control del agua». Y es que, ayer quedó patente que hay países donde el agua es un bien común mayoritario y, sin embargo, trabajan por garantizar la mejor gestión de la misma en sus territorios. Concretamente en las zonas rurales que es de donde proviene el agua que se bebe en las ciudades. Es el caso de Irlanda, donde la prevención y detección precoz de posibles riesgos en las aguas rurales, tanto en superficie como subterráneas, es una prioridad desde hace décadas. «La educación es la base para que, entre todos, cuidemos la gestión del agua», subrayaba el representante irlandés.

Con el patio de butacas del Teatro Principal de bote en bote y la presencia de representantes de la Consellería de Sanidade, Augas de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil; uno a uno los expertos expusieron los casos de sus respectivos países. Entre ellos, destacó la exposición del especialista danés quien explicó cómo gestionan las captaciones en el entorno rural y la relación entre el cuidado del monte y la calidad del agua. «Un concepto que intentamos implementar es el de parques o cultivos de aguas subterráneas. Todos los políticos tienen conocimientos sobre leyes y regulaciones, pero tenemos que hacer que esto también lo vean», declaró el experto danés.

«Hay que poner árboles autóctonos y como hacían nuestros abuelos limpiar debajo de ellos, así se cultivan aguas subterráneas. Porque los árboles son la base fundamental para un agua y aire limpios» Rafael Carrera — Fundador de la Asociación de Traídas de Agua Coxapo

El caso gallego

Una idea compartida por el fundador de Coxapo, Rafael Carrera, pero que en Galicia tiene sus desafíos. «Galicia tiene una geografía abrupta. Se da la peculiaridad de cuatro cuencas diferentes con normativas diferentes. Además de tres comunidades autónomas que afectan a esas cuencas. Y hablamos de dos partes importantes: Galicia Costa y Galicia Central. La primera está formada por ríos muy cortos y pequeños y una confederación importante como es la del Miño-Sil, que tiene uno de los ríos más caudalosos de España y que al mismo tiempo, transcurre por el medio del rural más desértico de Galicia», explica. Tiene muy claro que la gestión de las aguas de los montes gallegos es fundamental. «El rural es una prioridad que clama al cielo. Es el pulmón y la calidad de las aguas que bebemos en las ciudades. Pero hemos perdido 2.000 núcleos de población y el 75% de ellos están dispersos. Hay pueblos donde vivían 50 y 60 personas y ahora dos o tres abuelos que luchan con el fuego, con las malezas, con la falta de cultivo del campo. Esa falta de cuidado dentro del rural, siendo un elemento como el agua que es lo más importante, y no coparticipar con las comunidades y entornos es un gran error. Y lo vimos este año con el modelo de los incendios».

¿Por qué cultivar agua?

El presidente de Coxapo afirma que «nos equivocamos usando agua del subsuelo que tiene más de 200 y 300 años para un fin que no corresponde. El problema de la contaminación a través de los pesticidas que explicaba el experto danés es un mensaje que debemos entender. Es necesario trabajar con productos ecológicos, abandonar las plantaciones masivas por aquellas donde bosque y plantaciones puedan tener vida propia y uno proteger al otro (una idea compartida por los investigadores de Forestales cuyos proyectos de reforestación de las áreas calcinadas por el fuego este verano van en este sentido). La tierra es sabia. Las bacterias son sabias e, igual que a las de nuestro cuerpo, no podemos desequilibrarlas porque generaríamos una tormenta de desgracias».

Y añade que «hay que poner árboles autóctonos y como hacían nuestros abuelos limpiar debajo de ellos, así se cultivan aguas subterráneas. Porque los árboles son la base fundamental para un agua y aire limpios». Y recalca que «no podemos hacer las barbaridades de plantar eucalipto o pino, el abandono de la limpieza de los montes o poner normas absurdas a la gente del rural que le prohibimos limpiar o ponemos condiciones de cómo tienen que hacerlo, cuando ellos son los que saben. El monte se abandona y vimos este verano incendios de sexta generación por ello. Los bosques modelo que son los que ayudan a ciudades como Pontevedra a ser lo que son».

Abogan por «fuentes limpias» en lugar de cloro

Mientras en Galicia, las depuradoras ejercen una función primordial donde el uso de cloro está a la orden del día. Otros países usan sistemas con menor impacto negativo para la salud en la limpieza de sus aguas para que sean aptas para el consumo humano. Los austriacos, que detectaron bacterias E. coli y virus de hepatitis A en algunas de sus aguas, solo usan la cloración «en casos estrictamente necesarios». En su lugar emplean la ozonización en piscinas e industria alimentaria. Y tratamiento con rayos UV de 254 nanómetros para la consumible. «La lámpara UV solo se cambia cada 10.000 horas y cuesta 10 céntimos de euro el kilovatio. Es una forma muy barata para proteger nuestro agua», afirmaba el experto austriaco.

«Hoy en día el agua es un asunto muy importante en Dinamarca. No usamos cloro, ni ozono, ni rayos UV. Pero sí protegemos las traídas de agua e incorporamos oxígeno para mayor calidad del agua. También estamos muy atentos a la cantidad de metales que lleva. La política danesa de aguas subterráneas se basa en la prevención y no en la purificación del agua, por eso queremos tener la fuente de agua más limpia posible, pero encontramos pesticidas en más de la mitad de nuestros pozos de agua potable. El 10% de ellos están por encima del criterio sanitario, cuando hace una década era solo el 2%. Tenemos miedo de que esos pozos se conviertan en irreversibles por eso, dentro del Plan Verde Nacional para los próximos 30 años (alineado con la normativa marco europea) tenemos el objetivo de plantar 250.000 hectáreas de bosques para que el agua esté más protegida. Los bosques purifican el agua y aplacan el CO2 emitido por la agricultura», explicó el experto danés.