La Diputación impulsa tres nuevos talleres de capacitación tecnológica

La Diputación de Pontevedra continuó ayer en Portas la programación de los cerca de 70 talleres de capacitación tecnológica del programa Máis Reto Dixital, con tres nuevas actividades en las que participarán un total de 36 vecinos y vecinas de la localidad. Esta iniciativa de la institución provincial tiene el objeto de formar las personas mayores de 50 años de la provincia para facilitarles su acceso a los servicios de la Administración pública, dotarlas de mayor autonomía para gestionar sus trámites cotidianos, y mejorar su calidad de vida gracias a la adquisición de competencias digitales.

Todos los cursos tendrán lugar en la Casa de la Cultura, en horario de 10.00 a 12.30 horas y con la participación de 12 alumnos en cada actividad.

La primera en tener lugar será el curso ‘Sergas, su aplicación electrónica y Telea’, con dos sesiones ayer y hoy. La siguiente semana, los días 23 y 24 de septiembre, se celebrará el curso ‘Uso de la banca móvil y las compras electrónicas’. Por último, el martes 30 y el miércoles 1 de octubre se celebrarán las dos sesiones de las que constarán el curso ‘Sede electrónica de la Diputación de Pontevedra y de mi ayuntamiento’.

Participarán en la iniciativa provincial Máis Reto Dixital, con un presupuesto de 30.000 euros, un total de 23 ayuntamientos de la provincia de reto demográfico, entre los que se encuentran A Lama, Cerdedo-Cotobade y ahora Portas. Le seguirán otros como Caldas de Reis, Barro, Sanxenxo o Meaño.