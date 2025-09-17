Digitalización para mayores en Marín

El Aula CeMit de Marín impulsa los primeros tres viernes de octubre una nueva edición de los cursos gratuitos de digitalización organizados por la Fundación Amigos de Galicia, en el marco de su programa ‘Mellor Acompañad@’. Las actividades, de 9.30 a 12.30 horas, buscan que las personas mayores de 65 años sean capaces de desenvolverse con diferentes dispositivos cotidianos.