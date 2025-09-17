La cultura marinera de Poio vuelve a las calles con la 37 Festa da Ameixa

El Concello de Poio presentó este martes en la lonja de Campelo la programación de la 37 Festa da Ameixa, que se celebrará del 26 a 28 de septiembre en el lugar de la parroquia de San Xoán. El evento mezcla gastronomía, música y ocio para todos los públicos en un ambiente marinero, con el objetivo de rendir culto al producto estrella de la ría de Pontevedra.

El alcalde, Ángel Moldes, estuvo acompañado por los patrones mayores de las Cofradías de Raxó, San Telmo y Lourizán, así como por representantes de las entidades colaboradoras: la asociación vecinal de Campelo, el Sporting de Campelo, el Coro Virgen de Fátima y la comisión de fiestas parroquial.

«Este evento pone en valor a cultura marinera y marisquera de Campelo y de Poio. Representa una oportunidad enorme para la desestacionalización y sostenibilidad turística del ayuntamiento, pero sobre todo para ensalzar un producto excelente, nuestra gastronomía y a nuestra gente del mar», destacó el regidor poiense.

Como es habitual, la celebración comenzará el viernes con la entrega de la Almeja de Plata a las mariscadoras y mariscadores que se jubilaron a lo largo del último año. Serán homenajeadas doce personas de las tres cofradías que desarrollan su actividad en Poio, reconociendo así una vida entera de dedicación al mar.

En la apartado gastronómico, la carpa degustación volverá a ser un punto de encuentro clave, en el que se podrá saborear, de viernes a domingo, almeja a la marinera (9,50 euros), con fideos (8,50) y arroz con almejas (8,50). La carpa estará abierta desde las 20 horas, mientras que el sábado se podrá consumir la almeja de 12 a 16 horas y de 20 a 23 horas, y el domingo, de 13 a 16 horas.

En el apartado musical, el sábado 27 se celebrará la Gala da Ameixa, con las actuaciones del Dasoul, el espectáculo El regreso de la década y una sesión con el DJ Adrián Mesú. Una gala con entrada gratuita, con música orientada a todas las edades y que comenzará a partir de las 21.30 horas.

Además, como complemento a la 37 edición de la Festa da Ameixa, Poio también organiza unas jornadas técnicas y gastronómicas para poner en valor este producto en la Casa Rosada. Será el jueves 2 de octubre, con relatorios a cargo de expertos y profesionales del marisqueo en la ría de Pontevedra. También se celebrará un ‘showcooking’ con degustación.