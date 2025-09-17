El cooperativismo protagoniza la Pont-Up Store de este año

El corazón de Pontevedra se convertirá este fin de semana en el epicentro gallego del emprendimiento, con la celebración de la feria Pont-Up Store, que alcanza su decimosegunda edición acogiendo a 40 iniciativas de este ámbito.

Ayer, la ciudad del Lérez albergó en la Casa das Campás la presentación del evento, impulsado por el grupo de investigación de la Universidade de Vigo liderado por el docente ya jubilado Pedro Figueroa.

Todavía al frente del proyecto, el profesor de la institución académica olívica destacó las dos patas que articulan esta edición de la Pont-Up Store, con el cooperativismo y el audiovisual como líneas maestras del evento.

En el caso del primer elemento, Figueroa apuntó que la programación orbitará en torno a la declaración de la ONU de este 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas. En ese sentido, el encuentro, del que sus organizadores destacaron que más de un 50% de los proyectos presentados tienen que ver con ámbitos rurales, acogerá iniciativas como una jornada de fomento del emprendimiento promovida por EspazoCoop o la creación de un mural «inspirado en la economía social y nos sus valores», de la mano de la Rede Eusumo de la Xunta de Galicia.

En cuanto al audiovisual, la Pont-Up Store incluye iniciativas como El camino del emprendimiento musical, promovida también por el Ejecutivo autonómico, o la presentación de la productora audiovisual Borneo. Asimismo, la asociación Hobby Pont promoverá una maratón creativa de 24 horas, que busca reunir profesionales, estudiantado y aficionados a los videojuegos para desarrollar proyectos conjuntamente, mientras que la comunidad local de WordPress asesorará a los participantes para la mejora de sus webs.

Como parte del acto de presentación, las instituciones públicas destacaron el potencial de citas como esta, que según la Diputación contó con la presencia de más de 20.000 personas por la carpa instalada en la plaza de España.

Unas cifras que, para la edil de Promoción Económica de Pontevedra, Anabel Gulías, sitúa a la Pont-Up Store como «una señal de la identidad de Pontevedra y del potencial creativo gallego».

En esa línea se pronunció también la vicerrectora del campus universitario de Pontevedra, Eva Lantarón, que calificó la feria lerezana como el principal «foro de emprendimiento del noroeste peninsular». Además, añadió que el éxito de la convocatoria para esta Pont-Up Store de 2025, con la presentación inicial de 150 proyectos y la elección de 4o, refuerza el gran momento de forma del ecosistema emprendedor gallego.

El apoyo institucional también se hizo notar por parte de la Xunta de Galicia, con la presencia del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández. El representante de la administración autonómica destacó que impulsarán en la feria un stand doble, en el que brindarán a los participantes el apoyo de técnicos de diferentes áreas. Es el caso de los polos de emprendimiento, Igualdade, la Rede Eusumo y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). En paralelo, explicó Fernández, el mostrador de la Xunta contará con un espacio rotativo en el que se ubicarán iniciativas que forman parte de la red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo que fomenta el gobierno gallego.

La Pont-Up Store arrancará el viernes a las 10.00 horas en el Teatro Principal con una jornada de fomento del emprendimiento a cargo de la Unión de Cooperativas EspazoCoop y la presentación de los resultados de este programa por parte de su directora gerente, Lucía Mendoza.

Por otra parte, el encuentro recibirá las visitas institucionales del conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González; de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y del secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.