La contratación de las obras del Camiño de Arriba, a punto de cerrarse

El Ayuntamiento de Caldas ultima la contratación para llevar a cabo la rehabilitación integral del Camiño de Arriba, perteneciente a la parroquia de Godos.

Se trata de una actuación que contará con un presupuesto de 66.500 euros y que próximamente será adjudicado.

El alcalde Jacobo Pérez explica que esta actuación sigue la hoja de ruta por la que apuesta el Gobierno local a la hora de impulsar la mejora de instalaciones e infraestructuras públicas.

En concreto, este proyecto tiene como objetivo reforzar la seguridad viaria y garantizar una mayor comodidad tanto para el tránsito peatonal como de vehículos.

Actualmente, el firme del camino, que es muy utilizado por los vecinos, se encuentra en un evidente estado de deterioro.

A través de este proyeco, el Ayuntamiento procederá a la renovación del pavimento, que contará con una nueva capa de rodadura.

A mayores, la actuación incluye el refuerzo de servicios básicos. Así, de este modo, la empresa adjudicataria procederá también a instalar un nuevo tramo de la red de aguas pluviales, hasta la conexión ya existente en la zona en la que se va a intervenir.

El Gobierno local estima que toda la ejecución de los trabajos va a suponer un plazo de aproximdamente dos meses, desde el inicio de los mismos.

El proyecto cuenta con una subvención obtenida por medio del Plan Camiña Rural de la Xunta de Galicia.

El alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez destaca la enorme importancia de continuar promoviendo proyecto que mejoren las infraestructuras y los servicios en el rural, para potenciar la calidad de vida que le corresponde a sus vecinos.