El Concello insta a tres propietarios a retirar la maleza de sus parcelas
De no cumplir con el requerimiento, los dueños de las fincas, ubicadas entre Lourido y Campelo, deberán abonar los costes de los trabajos
REDACCIÓN
La plaga de incendios que asoló este verano a toda Galicia ha obligado a todas las administraciones a extremar las precauciones en lo referente al cuidado de los montes, fincas y masas arbóreas de cada municipio, con el fin de mejorar la prevención de los fuegos que arrasaron distintos puntos de la comunidad autónoma.
Una circunstancia que no le es ajena al Concello de Poio, que a través del Diario Oficial de Galicia (DOG), ha notificado ayer a los titulares de tres fincas situadas entre los lugares de Lourido y Campelo un requerimiento para gestionar la biomasa vegetal y retirar especies arbóreas prohibidas.
Según la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, estos propietarios, los cuales el Concello no ha podido identificar, tienen 15 días naturales para gestionar la biomasa de su parcela, antes de que la propia administración local se vea obligada a ejecutar los trabajos, con cargo a los dueños de las parcelas.
Entre las tres zonas verdes , sin mantenimiento por parte de sus propietarios, todas ellas próximas a la línea de costa y el muelle de Campelo, suman un total de 1.148 metros cuadrados de terreno y las multas por no limpiarlas oscilarían entre los 66 y los 188 euros, correspondientes a los trabajos de apeo, tronzado, apilado y saca mecanizada del arbolado allí situado.
