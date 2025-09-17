Comienzan a levantar las aceras en San Salvador por las obras de humanización
Los trabajos se llevarán a cabo en la PO-308 entre la Avenida A Barca y la calle Andurique
Las obras de humanización del tramo de la PO-308 entre A Barca y Andurique, en San Salvador de Poio, comenzaron esta semana con el levantamiento de aceras a la altura del Casal de Ferreirós.
Se trata de unos trabajos que llevará a cabo la Xunta de Galicia en colaboración con el Concello de Poio y que supondrán una mejora significativa del barrio, facilitando el espacio para las personas. Estas primeras semanas los trabajos no afectarán al tráfico rodado, pero desde octubre se habilitará un único carril de circulación en A Barca, el de salida de Poio hacia Pontevedra, mientras que se cerrará el de entrada.
Al tratarse de una avenida que discurre por la PO-308 (carretera de titularidad autonómica), por la que cada día circulan miles de coches, se pondrá en marcha un plan especial de tráfico teniendo en cuenta a los dos concellos afectados: Poio y Pontevedra.
Para acceder desde Pontevedra a Poio se desviarán los coches por A Caeira o por el polígono de O Vao, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Sí seguirá realizándose de forma habitual la salida de Poio hacia la ciudad capitalina, a través de la PO-308. En el caso de los vehículos pesados, deberán ir obligatoriamente por O Vao.
- Cien familias se quejan del ruido nocturno de un local junto al Lérez
- Vuelca un camión cargado con pollos en las proximidades de la estación de A Portela, en Barro
- Regatas y reencuentros: el rey emérito se reúne con su familia en Sanxenxo
- El milagro se vuelve a cumplir: la romería del santuario de Amil congrega a miles de devotos
- El CHOP trabaja con los colegios para desmontar que el dolor de espalda lo provocan las mochilas
- Las primeras naves del polígono de O Vao hace aventurar su inminente apertura
- El proyecto Arroupa cumple diez años con un 100% de inserción laboral en Pontevedra
- ‘Morris’, elegido como segundo presentador de los Feroz 2026