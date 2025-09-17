Comienzan a levantar las aceras en San Salvador por las obras de humanización

Las obras de humanización del tramo de la PO-308 entre A Barca y Andurique, en San Salvador de Poio, comenzaron esta semana con el levantamiento de aceras a la altura del Casal de Ferreirós.

Se trata de unos trabajos que llevará a cabo la Xunta de Galicia en colaboración con el Concello de Poio y que supondrán una mejora significativa del barrio, facilitando el espacio para las personas. Estas primeras semanas los trabajos no afectarán al tráfico rodado, pero desde octubre se habilitará un único carril de circulación en A Barca, el de salida de Poio hacia Pontevedra, mientras que se cerrará el de entrada.

Al tratarse de una avenida que discurre por la PO-308 (carretera de titularidad autonómica), por la que cada día circulan miles de coches, se pondrá en marcha un plan especial de tráfico teniendo en cuenta a los dos concellos afectados: Poio y Pontevedra.

Para acceder desde Pontevedra a Poio se desviarán los coches por A Caeira o por el polígono de O Vao, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Sí seguirá realizándose de forma habitual la salida de Poio hacia la ciudad capitalina, a través de la PO-308. En el caso de los vehículos pesados, deberán ir obligatoriamente por O Vao.