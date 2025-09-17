El Ciclo de Butaca presenta los próximos conciertos de otoño

La nueva temporada del Ciclo de Butaca de la Banda de Música de Pontevedra presenta su programación de otoño, que conforma su primera parte. Se trata de varias actuaciones gratuitas que pasarán por diferentes estilos musicales. La primera de ellas tiene lugar este domingo 21 de septiembre, pero la banda pontevedresa también se citará los sábados 11 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre. Esta última fecha se desarrolla en la iglesia de San Francisco, mientras que el resto se celebran en el Teatro Principal de la ciudad.

Según Rafael Agulló, director de la Banda de Música de Pontevedra, esta primera parte del ciclo se denomina «Vento en popa a toda vela» porque esa es la mentalidad con la que afrontan esta temporada desde la formación. «También porque la banda es una agrupación de vientos y, haciendo referencia a Espronceda, queremos transmitir con esta frase la ilusión y motivación con la que retomamos la actividad después de una parada de cuatro años», confiesa el director. Además, según comenta Agulló, lo artístico, lo pedagógico y lo social son las tres bases en las que se asientan y a las que más importancia le otorgan, de igual manera que hacían antes de su pausa.

Asimismo, el ciclo arranca con el espectáculo «De La Scala a Lavapiés» este domingo 21, cuando se realiza un viaje al mundo de la lírica en la que se hará un juego de espejos entre la ópera italiana y la zarzuela.

El segundo concierto, «LusoFonías», celebrado el 11 de octubre, comienza con una pieza centenaria y termina con una obra reciente. Además, cuenta con la presencia del portugués Felipe Fonseca, que lleva tres años ganando concursos internacionales de jóvenes directores.

En la cita del 15 de noviembre, el público viaja a Francia a través de «Rêveries Françaises», con los grandes clásicos de Éric Satie o Paul Dukas, entre otros.

Finalmente, el 20 de diciembre se realiza una actuación muy especial para conmemorar el 100 aniversario de la Coral Polifónica en un concierto navideño con villancicos «y una pieza sorpresa de grandes dimensiones. Según indica Agulló, se trata de «un éxito que interpretamos hace ocho años y que retomamos con motivo de la celebración del centenario».

«En enero regresaremos para presentar la segunda parte de este Ciclo de Butaca», concluye el director de la banda.