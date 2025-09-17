Carrera por las enfermedades raras con la IV «Quedada de Leo»

De la mano de dos referentes del atletismo gallego como Víctor Riobó y el entrenador nacional de medio fondo, fondo y marcha Manuel «Huracán» Hurtado, tendrá lugar hoy una nueva edición, la cuarta ya, de la conocida como «Carrera de las enfermedades raras», la Quedada de Leo, que en esta ocasión tendrá a Pontevedra como punto base, saliendo desde el Puente de los Tirantes a las 20.00 horas. La idea con ello es promocionar esta carrera solidaria fuera de los límites del concello que la vio nacer, Meis. Así, los participantes recorrerán diversas calles de la capital, muchos de ellos ataviados con sus camisetas conmemorativas, para dar visibilidad a quienes padecen enfermedades raras, especialmente a los niños, y mostrar apoyo a la investigación de las mismas.

Esta carrera es, además de un encuentro solidario, una cita con la diversidad funcional pues, se han creado categorías y espacios inclusivos que permitan la participación de todo el que lo desee, independientemente de su situación personal. Una de esas categorías es el medio maratón, que la entidad quiere promocionar ya que se celebrará el próximo 19 de octubre y desde la organización de la Quedada de Leo buscan establecer sinergias entre ambas carreras.

El recorrido también está pensado para fomentar la participación de todo el mundo, por eso tiene un diseño circular y transcurrirá por suelo urbano, lo que facilita realizarlo. Con una extensión de 5 kilómetros en total, la entidad garantiza que «todos los ritmos tienen cabida en él». De hecho, se ha pensado para que puedan cubrirlo íntegramente personas de cualquier edad, también niños.

Camiseta conmemorativa

La organización explica que este año la camiseta conmemorativa se incluye con la inscripción. «Y la única manera de asegurar tu talla es registrándote antes del día 19 de septiembre», advierte a los interesados, puesto que hay un stock limitado de solo 2.000 camisetas y ya es habitual que participen un número similar o superior a ese entre todos los corredores. Además, la guía de tallas incluye variación de colores. Desde la talla 4 hasta la S, el color será blanco indicando generalmente a los más pequeños. El color naranja está reservado para el grueso de los participantes ya que se encuentra entre las tallas M y 3XL. También es posible llevarla negra, que se puede adquirir en la web de Rei Zentolo, los beneficios irán a Asociación gallega de la enfermedad de Dent.