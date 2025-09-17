El campeonato de surf de élite congregará a numeroso público en la playa de Silgar el sábado

La playa de Silgar acogerá este sábado la gran final de la Liga Federación Sup Race y la Liga Sup Race. La cita, organizada por Sanxenxo Paddle Surf Club, se presentó esta mañana en el arenal con el concejal de Deportes, Juventud y Voluntariado, Marcos Guisasola; el presidente de la Federación Galega de Surf, Mateo Sacos y el responsable del Sanxenxo Paddle Surf Club, Ángel Moldes. El plazo de inscripción se cierra mañana a las 23:59 horas y ya hay cerca de cien deportistas anotados del territorio nacional e internacional.

El Sanxenxo SUP Fest 2025 es una cita pensada para riders de élite, amateurs y jóvenes promesas, pero también para el público general, que podrá disfrutar del espectáculo en primera línea de playa, en uno de los enclaves turísticos más destacados de Galicia.

es ya una cita ya consolidada en el calendario que reunirá a deportistas de todas las edades y niveles en una jornada vibrante de deporte y mar. El evento será puntuable para la Liga Federación de SUP Race y para la Liga Galega de SUP Race, convirtiéndose en una cita clave tanto para los riders nacionales como para aquellos internacionales que deseen competir en Galicia y disfrutar de uno de sus escenarios más singulares

La organización ha dispuesto un dispositivo que incluye zonas de carga y descarga a pie de playa, aparcamiento exclusivo, servicios públicos y otros.