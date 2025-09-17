El campeonato de surf de élite congregará a numeroso público en la playa de Silgar el sábado
Los vecinos y visitantes podrán contemplar las acrobacias de los participantes si hay oleaje | Participan un centenar de deportistas
R.P.
La playa de Silgar acogerá este sábado la gran final de la Liga Federación Sup Race y la Liga Sup Race. La cita, organizada por Sanxenxo Paddle Surf Club, se presentó esta mañana en el arenal con el concejal de Deportes, Juventud y Voluntariado, Marcos Guisasola; el presidente de la Federación Galega de Surf, Mateo Sacos y el responsable del Sanxenxo Paddle Surf Club, Ángel Moldes. El plazo de inscripción se cierra mañana a las 23:59 horas y ya hay cerca de cien deportistas anotados del territorio nacional e internacional.
El Sanxenxo SUP Fest 2025 es una cita pensada para riders de élite, amateurs y jóvenes promesas, pero también para el público general, que podrá disfrutar del espectáculo en primera línea de playa, en uno de los enclaves turísticos más destacados de Galicia.
es ya una cita ya consolidada en el calendario que reunirá a deportistas de todas las edades y niveles en una jornada vibrante de deporte y mar. El evento será puntuable para la Liga Federación de SUP Race y para la Liga Galega de SUP Race, convirtiéndose en una cita clave tanto para los riders nacionales como para aquellos internacionales que deseen competir en Galicia y disfrutar de uno de sus escenarios más singulares
La organización ha dispuesto un dispositivo que incluye zonas de carga y descarga a pie de playa, aparcamiento exclusivo, servicios públicos y otros.
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Cien familias se quejan del ruido nocturno de un local junto al Lérez
- Regatas y reencuentros: el rey emérito se reúne con su familia en Sanxenxo
- El milagro se vuelve a cumplir: la romería del santuario de Amil congrega a miles de devotos
- El proyecto Arroupa cumple diez años con un 100% de inserción laboral en Pontevedra
- El CHOP trabaja con los colegios para desmontar que el dolor de espalda lo provocan las mochilas
- Todos los días se registran entre tres y diez casos de la gravísima sepsis en el área sanitaria de Pontevedra
- Un repaso a la historia de la automoción