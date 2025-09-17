Caldas también se opone con 3.000 alegaciones a la Variante Oeste por la división que sufren todos los vecinos

El rechazo a la Variante de Caldas, en la N-640, presentada por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente comienza a ser general. En esta ocasión, son las plataformas vecinales de Caldas de Reis las que proponen la paralización total del proyecto y la reformulación de una propuesta que tenga en cuenta las inquietudes y demandas vecinales.

En total son cuatro las platafores que expresaron su descontento con los ocho kilómetros del nuevo vial tras haber nacido en las últimas semanas en las parroquas de Godos, Bemil, Santa María y Arcos.

Aseguran que existe una enorme y profunda preocupación «por la futura variante», al considerar qe provocará graves daños y perjuicios que causa la propuesta, una postura que está refrendada por las cerca de 3.000 alegaciones que se presentaron en apenas diez días.

Los vecinos defienden la opción que dese hace años reclama el Ayuntamiento, y que pasa por construir una vía blanda, con aceras y accesos, que una la N-550 y la N-640, pero con trazado consensuado. Proponen que no se construya el acceso al puerto dentro de este proyecto, ya que los perjuicios y daños para las parroquias y sus habitantes serían mucho mayores que los supuestos beneficios, debido a que el ahorro en tiempo que supondría la nueva construcción sería de menos de un minuto. Además reclaman que se liberalice el tramo de la Autopista del Atlántico (AP-9) entre Saiar y Carracedo, en ambos sentidos, puesto que ayudaría a reducir el tráfico en el núcleo urbano. Entienden además que debería recuperarse el proyecto de la AG-47, que lleva paralizado varios años en su fase final, y que solucionaría, a su juicio, definitivamente la conexión del puerto de Vilagarcía con la autopista AP-9 evitando que se dupliquen infraestructuras. Las plataformas de Caldas no quieren dejar pasar la ocasión para agradecer el apoyo del Ayuntamiento y de todas las demás fuerzas políticas de la localidad. Este respaldo le anima a anunciar movilizaciones si hacen falta. Por ello anuncia n que solicitarán reuniones con todos los organismos responsables y, en el caso de que las demandas no prosperen, se programe una movilización de protesta para lograr sus objetivos.

Señalan que están en contra de un proyecto que obliga al derribo de 16 viviendas, a las que hay que sumar otras 24 que se verían muy afectadas. Tampoco olvidan que el estudio «divide las parroquias por las que discurre el trazado, dejando aisladas aldeas enteras ya que, al proyectarse una vía de tipo cerrado y sin accesos, crea una auténtica muralla física que corta todas las vías de comunicación con las aldeas y lugares del entorno».

Consideran que esta situación «acabará favoreciendo el despoblamiento, una problemática que ya afecta de manera notable a nuestro rural».

Industria lastrada

En cuanto al impacto económico, calculan que se verían afectadas unas treinta empresas locales, ya que son muchas las entidades y negocios que se instalan a orillas de la N-640 y la N-550.

En este sentido, consideran que las grandes modificaciones que experimentarán estas carreteras «podría abocar al cierre a muchas de estas empresas, viéndose afectados más de medio millar de puestos de trabajo. Y todo ello, sin olvidar «las consecuencias a nivel ecológico, ya que la Variante Oeste, tal y como está propuesta, atravesaría una gran cantidad de cauces, afectando también al río Umia y su cuenca.

Patrimonio en peligro

En el plano patrimonial dicen estar preocuparos por la afección a diferentes tramos del Camino de Santiago, concretamente a varios cruceiros y petos de ánimas, así como a una iglesia de origen románica.

Las cuatro plataformas también se unen en el sentido de pedir explicaciones al Ministerio de Fomento. «Si la pretensión es resolver los problemas de tráfico en el núcleo de Caldas, no entendemos que se obligue a que se construyan juntos la Variante y el Acceso al Puerto de Vilagarcía con la AP-9, cuando este último nada tiene que ver».

Que no se construya un vial abierto es su principal queja.