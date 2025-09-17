El BNG pide mejoras para la pista deportiva de A Granxa

El grupo municipal del BNG en Poio hizo pública ayer su preocupación por el estado «lamentable» del entorno de la pista polideportiva de A Granxa, en Campelo. Según la formación nacionalista, el espacio está «totalmente invadido por maleza que afecta seriamente a la accesibilidad y seguridad de las instalaciones», con hierba que alcanza el metro de altura, obligando a los usuarios a crear un camino improvisado para acceder.

La portavoz del Bloque, Marga Caldas, apuntó que el mantenimiento «deficiente» de los espacios públicos es ya «una constante desde la llegada del PP al gobierno». En esa línea, aseguró que la falta de limpieza y soluciones a los daños existentes hacen que instalaciones que deberían ser utilizadas por los vecinos se encuentren «en condiciones inaceptables».

Los nacionalistas instaron mediante un escrito al gobierno local a que actúe con urgencia para solventar esta problemática. «No hablamos solo de estética, se trata de garantizar el derecho de nuestros vecinos a gozar de instalaciones públicas en condiciones de seguridad y salubridad. Esperemos que no se tenga que llegar a un problema grave para que el Concello actúe», concluyó Marga Caldas.