Vuelca un camión cargado con pollos en las proximidades de la estación de A Portela, en Barro

Un tráiler cargado con pollos volcó esta pasada madrugada en el kilómetro 2 de la EP-0506, muy cerca de la estación de A Portela, en el municipio de Barro.

El accidente, cuyas causas no han trascendido, provocó el vuelco del camión en las proximidades de una curva por lo que causó enormes problemas de tráfico desde las cinco y media de la mañana, ya que fue necesario trasvasar los animales para llevarlos a su destino: el matadero.

Cuatro horas después, sobre las nueve de la mañana, ya había llegado la grúa que se tenía que encargar de retirar el enorme camión del lugar del siniestro, una maniobra bastante compleja debido a las dimensiones del mismo y a que la carretera, aunque es de doble dirección, tiene un ancho convencional para este tipo de vías.

Por fortuna, el conductor del vehículo pesado no sufrió heridas, según explicaron vecinos que se acercaron al lugar del siniestro debido a la aparatosidad del mismo.

Al lugar del accidente han acudido efectivos de emergencias de las localidades próximas, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico que se encargaron de regular le tráfico en el entorno de este transitado vial, próximo al nudo de comunicaciones de Curro, en Barro.

A primera hora de la mañana se valoraba cerrar la carretera para facilitar los trabajos de retirada del camión accidentado.