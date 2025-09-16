Sanxenxo anuncia el corte durante quince días, por obras, en la rúa Panadeira

Las obras de mejora y abastecimiento en rúa da Panadeira, trabajos incluidos en el contrato del ciclo del agua, con un coste de 59.497 euros, obligarán a cortar al tráfico rodado la calle a partir de mañana. Para residentes y accesos a garajes se podrá continuar por rúa Madrid, que se habilita de salida, hasta la rotonda de Miraflores.

La obra que está previsto que dure aproximadamente quince días continuará con el proyecto de pavimentación de las calles del entorno del mercado que incluyen, además de Panadeira, Cesteiros y Viña da Fonte. De hecho, mañana la empresa adjudicataria de la obra comenzará con el levantamiento de aceras en rúa Cesteiros, aunque los trabajos en este caso no afectarán al tráfico.

El proyecto de mejora de estos viales, valorado en más de 300.000 euros, incluye la renovación del alumbrado, la señalización y el drenaje existente. En cuanto a los semáforos en el cruce de la rúa do Progreso se prevé su traslado a la nueva ubicación de los pasos de peatones y la adaptación de sus ópticas. A lo largo de toda la actuación se renuevan completamente los pavimentos en las aceras mediante la colocación de baldosa hidráulica.