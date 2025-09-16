Las primeras naves del polígono de O Vao hace aventurar su inminente apertura

El polígono comercial de O Vao emerge después de varios lustros inmerso en una especie de purgatorio porque su ubicación en las marismas de Alba complicaba la concesión de licencias de obra.

Las primeras naves comerciales del polígono de O Vao ya son visibles

Empiezan a verse ya las primeras líneas de edificaciones importantes en este entorno después de casi un año de obras de ingeniería de enorme magnitud, pues fueron precisas excavaciones profundas, enormes muros de contención, rellenos y también movimiento de escombros.

Debido a las dificultades que han tenido que superar, los promotores de la obra prefieren ser muy cautos y evitan explicar los entresijos de este proyecto en el que son varias multinacionales las que se proponen abrir sus puertas.

Ello es consecuencia de planes de expansión de firmas como Decathlon, Jysk y otras que aún no se habían asentado en la capital de provincia, pues no habían visto la oportunidad. Aún así, llegan con más retraso del que estas firmas estaban dispuestos inicialmente a asumir.

Sin vacaciones

Las obras en O Vao se han desarrollado durante más de doce meses.Se esperaba incluso un parón durante el verano, pero la realidad es que incluso en julio y agosto se pudieron observar enormes grúas para la construcción de las naves.

Y es que en los meses anteriores fueron necesarias excavaciones para subterrános que se dedicarán a almacenes y aparcamientos, pero también para favorecer las cimentaciones de los edificios de mayor envergadura.

Cabe señalar que todo los proyectos cuentan con firmas de prestigiosos arquitectos de Pontevedra y alrededores.

Se espera que alguno de estos establecimientos pueda abrir durante las próximas Navidades.