El PP de Marín cuestiona las ideas del BNG sobre incendios

El PP de Marín cuestiona el criterio de los nacionalistas sobre los incendios forestales que califican de demagógico. «Cuando solo se quiere hacer política con un argumentario ideologizado es sencillo, como unacfotocopia válida para cualquier concello», exponen.

Eso es lo que se hizo en el último pleno de Marín, a juicio de os conservadores. «Todos los puntos que se recogían en la moción están fuera del ámbito competencial de un Ayuntamiento», explican.

El edil Pablo Novas, de Medio Rural, expone que en 2011, cuando llegaron al Gobierno, «Marín era un Ayuntamiento sin ninguna planificación en este sentido, ni siquiera en las labores de desbroce que son básicas a nivel público y, por supuesto, tampoco había ningún plan de prevención de incendios».

Señala que tuvo que llegar el PP para elaborar un Plan de Desbroces «que permite saber a todos los vecinos, sean de la parroquia que sean, cuando se va a limpiar su zona».

Afirman que gracias a este plan se mantienen los montes públicos limpios, «porque nosostros somos los primeros que debemos dar ejemplo».

A mayores, Urbanismo implantó un procedimiento específico para que los vecinos puedan notificar incumplimientos de la Lei de Incendios por parte de vecinos limítrofes.