Pedaladas ofrece un taller para colegios sobre calidad del aire
Pontevedra
La Asociación Pedaladas, dentro del proyecto nacional «Cycling with Clean Air» de ConBici, anuncia una actividad de educación medioambiental y concienciación sobre la calidad del aire en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.
El 22 de septiembre celebrará un taller interactivo para niñas y niños con el objetivo de enseñarles a utilizar un dispositivo de medición que les permitirá conocer el material particulado (PM) que respiran durante su desplazamiento a pie o en bicicleta al colegio. La actividad medirá la calidad del aire con un medidor AirBeam3 en el entorno de los colegios en el centro urbano.
Las anpas de los colegios interesadas pueden escribir al correo electrónico asociacionpedaladas@gmail.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Cien familias se quejan del ruido nocturno de un local junto al Lérez
- Regatas y reencuentros: el rey emérito se reúne con su familia en Sanxenxo
- El milagro se vuelve a cumplir: la romería del santuario de Amil congrega a miles de devotos
- El proyecto Arroupa cumple diez años con un 100% de inserción laboral en Pontevedra
- La fórmula para la reforestación tras el fuego está en Forestales
- Todos los días se registran entre tres y diez casos de la gravísima sepsis en el área sanitaria de Pontevedra
- Un repaso a la historia de la automoción