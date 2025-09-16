Pedaladas ofrece un taller para colegios sobre calidad del aire

La Asociación Pedaladas, dentro del proyecto nacional «Cycling with Clean Air» de ConBici, anuncia una actividad de educación medioambiental y concienciación sobre la calidad del aire en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.

El 22 de septiembre celebrará un taller interactivo para niñas y niños con el objetivo de enseñarles a utilizar un dispositivo de medición que les permitirá conocer el material particulado (PM) que respiran durante su desplazamiento a pie o en bicicleta al colegio. La actividad medirá la calidad del aire con un medidor AirBeam3 en el entorno de los colegios en el centro urbano.

Las anpas de los colegios interesadas pueden escribir al correo electrónico asociacionpedaladas@gmail.com