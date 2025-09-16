El Mundial de Triatlón de Pontevedra ya tiene fechas: 23 al 25 de setiembre de 2026

Las finales del Campeonato Mundial de Triatlon 2026, que acoge Pontevedra, se disputarán desde el miércoles 23 al 25 de septiembre del próximo año.

La federación internacional anunció las fechas de las finales del Mundial que acoge Pontevedra y que abarca los mundiales de élite, sub-23, junior, triatlón paralímpico y grupos de edad para distancias esprín y estándar y aquabike, así como los campeonatos mundiales de relevos mixtos para junior/sub-23, triatlón paralímpico y grupos de edad.

«Estamos muy orgullosos de volver a Pontevedra para las finales, entre otras por ser la ciudad natal del cinco veces campeón del mundo Javi Noya», exponen.