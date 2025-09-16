‘Morris’, elegido como segundo presentador de los Feroz 2026

Más de un centenar de asistentes se congregaron ayer en el Teatro Principal para conocer al segundo presentador que, junto a Samantha Hudson, conducirá el próximo 24 de enero la gala de los Premios Feroz 2026, que repetirá con Pontevedra como sede después del éxito de su llegada a la ciudad a principios de este año. El invitado sorpresa a la cita que regresa al Pazo da Cultura fue uno de los actores sinónimos con el auge del audiovisual gallego de los últimos 35 años, el intérprete vigués Antonio Durán ‘Morris’.

Además de dar a conocer el nombre del invitado, que tomará junto a Hudson y otros dos presentadores el testigo al frente de la gala tras La Dani el año pasado, este participó en una charla-coloquio, en la que el director de la gala, Fernando de Luis-Orueta, también abordó preguntas de los espectadores.

«Sois vosotros, porque conocí los Feroz y tengo que confesar que las galas me ponen nervioso. Hice de presentador cuando empezaba porque no había ficción y éramos todoterrenos. Pero a los actores nos gusta escondernos detrás de un personaje. La labor de comunicador es complicada. Los Feroz me atraen porque son una gala atípica, tienen su toque gamberro y se cuestiona la profesión, esa crítica que ejercéis a la profesión dentro de la gala nos viene muy bien», aseguró Durán, que recibió en 2019 el Premio Feroz a mejor actor de reparto en una serie tras encarnar al narcotraficante arousano Manuel Charlín en la serie ‘Fariña’.

En la charla-coloquio, el actor también conocido por sus papeles en series gallegas como ‘Padre Casares’ o ‘Pratos Combinados’ hizo un repaso a una carrera que prácticamente roza el medio siglo sobre los escenarios o ante las cámaras.

«Llevo 46 años en esto, sin parar. A los 20 años empecé en el teatro y no existía la televisión autonómica. Siempre digo que el recorrido de nuestra historia es muy pequeño y a veces nuestra historia cultural es muy reciente. Empecé a ejercer con TVG y se estrenaron ‘Sempre Xonxa’, ‘Urxa’ y ‘Continental’, que fueron el pistoletazo de salida del cine gallego. Hacía mucho doblaje. Así fueron los comienzos», apuntó ‘Morris’, que destacó que, en esta fase de su carrera, se queda con la calidad de los proyectos y la gente que los impulsa.

La introducción del segundo presentador en el Teatro Principal abre a partir de ahora todo un abanico de actividades relacionadas con la segunda edición de los Feroz en Pontevedra, que el año pasado gozó de una completa programación previa de cuatro meses de duración con una treintena de proyecciones, mesas de debate y clases magistrales en los foros culturales y universitarios de la ciudad.

La cita organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos cumplirá en 2026 su decimotercera edición, reuniendo a más de un centenar de críticos y periodistas especializados de todo el país en la ciudad del Lérez para disfrutar del equivalente nacional a los Globos de Oro.

El año pasado, Pontevedra tomó el testigo como ciudad anfitriona de Zaragoza y Madrid, que albergaron los Feroz en 2023 y 2024. El largometraje ‘Casa en llamas’, de Dani de la Orden, fue la gran triunfadora de la noche, al llevarse los premios a mejor película de comedia, mejor guion (para Eduard Sola) y mejor actriz protagonista, que fue a parar a Emma Vilarasau. En el apartado de series, ‘Querer’ obtuvo los galardones a mejor serie dramática, mejor guion y mejor actriz protagonista, para Nagore Aramburu. El cineasta madrileño Jaime Chávarri fue distinguido con el Premio Feroz Audi de Honor por su trayectoria de siete décadas.