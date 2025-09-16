La "humanización" de la calle Casimiro Gómez, a la vuelta de la esquina, con 1,1 millones de euros
Se sustituirán las canalizaciones y servicios soterrados | Los peatones tendrán más espacio
R.P.
El concejal de Servicios Urbanos básicos, Xaquín Moreda, mantiene mañana miércoles, 17 de septiembre, una reunión con los vecinos de Casimiro Gómez para presentar el borrador del proyecto de mejora de la calle y conocer sus propuestas. La reunión es a las ocho de la tarde en la iglesia de la Virgen del Camino.
Tal y como anunció el alcalde Miguel Fernández Lores el proyecto tiene un presupuesto de cerca de 1,1 millones de euros para reformar integralmente la vía.
La intervención más urgente es la renovación de todos los servicios soterrados de la calle, ya que es frecuente la rotura de la red de agua potable porque las canalizaciones son de fibrocemento
El proyecto incluye, además de la sustitución de todos los servicios bajo tierra, una actuación de superficie ampliando los espacios para los peatones, resolviendo problemas de accesibilidad, instalando mobiliario urbano, colocando nueva iluminación y plantando árboles para refrescar la vía durante el verano. Cabe indicar que la circulación se mantendrá sin cambios.
A su vez, en el Ayuntamiento exponen que esta actuación se hará con cargo al canon del agua que la empresa Viaqua tiene que abonar a la institución municipal pontevedresa.
