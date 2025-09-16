La fábrica de Ence inicia su parada técnica en la que trabajarán 1.500 obreros

La fábrica de Ence en Pontevedra ha iniciado su parada técnica anual que se prolongará hasta el próximo 25 de septiembre. Durante este periodo trabajarán en las instalaciones cerca de 1.500 profesionales adicionales a la plantilla habitual para realizar labores de mantenimiento y mejora de las instalaciones.

La compañía destinará más de 11 millones de euros en esta operación con el objetivo de reforzar la eficiencia operativa de la biofábrica, incrementar los estándares de seguridad industrial y avanzar en el desempeño medioambiental de sus procesos. Esta inversión responde al compromiso de Ence por mantener las instalaciones de Pontevedra como un referente en sostenibilidad, innovación y excelencia dentro del sector.

De la totalidad de la inversión prevista, cinco millones de euros se dedicarán a labores de mantenimiento preventivo y correctivo, orientadas a garantizar la fiabilidad de los equipos. El resto, se canalizarán hacia proyectos estratégicos de mejora tecnológica, optimización energética y reducción del impacto ambiental y mejora de la seguridad de las instalaciones.

Ence pondrá especial atención en la seguridad y salud laboral como viene haciendo durante los periodos ordinarios, a la vez que reforzará la supervisión del cumplimiento estricto de todas las medidas de prevención durante los trabajos

La parada técnica tiene también un impacto positivo en la economía local. Una parte significativa de las empresas auxiliares que participan son gallegas, y otros servicios asociados como el alojamiento y la manutención de los trabajadores serán prestados por compañías de la comarca.

Para Ence, la parada técnica es un elemento estructural de su modelo de gestión, centrado en la mejora continua, la excelencia ambiental y el compromiso con la comunidad.