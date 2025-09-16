La Diputación anuncia 128 millones de inversión «récord» en 59 concellos

Los planes de inversión de la Diputación de Pontevedra para 2026 para los concellos de menos 50.000 habitantes — todos los de la provincia, excepto Pontevedra y Vigo—alcanzan los 128 millones de euros, una cifra «sin precedentes» en la historia de esta institución. Así lo aseguró ayer el presidente Luis López, que acompañado por los miembros del gobierno, anunció en el salón de plenos la reedición del Plan Provincia Extraordinaria-Plan Extra y del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, que mantienen sus dotaciones de 35 y 8 millones de euros, respectivamente; así como el aumento del presupuesto del Plan +Provincia hasta los 50 millones de euros.

López adelantó que los gobiernos locales podrán tener acceso anticipado a los 35 millones de euros de la Línea 1 de inversiones del +Provincia del año 2027. «Estamos hablando de 128 millones de euros para atender las necesidades de los ayuntamientos. Nunca antes, y de una sola vez, la Diputación activó tantos recursos a favor del desarrollo de los municipios», aseguró.

En este sentido, calificó la jornada de ayer como «uno de los días más relevantes para la política provincial de colaboración con los ayuntamientos». «No lo digo tanto como un presidente que sabe ver en estos 128 millones la magnitud de nuestra política, sino como un exalcalde que estuvo durante diez años en vuestro lugar», se dirigió a los regidores locales. «Diseñando todos estos planes, pensaba que ojalá cuando fuese alcalde me hubiesen anunciado todo esto. No fue posible entonces, pero me queda el orgullo –mío y de todo el equipo— de hacerlo posible hoy», resumió.

Sobre los aspectos más destacados de estos tres nuevos planes de cooperación, indicó que en el Plan +Provincia del próximo año se producirá una subida de 1,8 millones de euros, un 3,7 % más que en este 2025, para contar con un presupuesto «de récord» de 50 millones de euros. De estos fondos, el 70 %, 35 millones de euros, se destinará a la línea 1 de inversiones; a la línea 2 de gasto corriente se irán 4,1 millones, el 8,3 %; a la línea 3 de contratación de personal desempleado, 9,6 millones, el 19 %, y para la línea 4 de financiación de proyectos 1,25 millones, el 2,5%.

Entre las novedades más destacadas de este plan está la posibilidad de que los gobiernos locales que deseen realizar inversiones de carácter plurianual podrán optar a la concesión anticipada de los fondos que le corresponden a la línea 1 del siguiente año 2027.

«El +Provincia es la piedra de toque de nuestra apuesta por los ayuntamientos. En él está resumido nuestro compromiso con unos ayuntamientos mejor financiados, más preparados para ejecutar obras, más capacitados para contratar y con más visión de futuro. Pero también, en él está nuestra apuesta por la autonomía local. Como en 2023, lo repito: nadie mejor que los alcaldes para saber en que invertir la financiación provincial», afirmó el presidente Luis López sobre un programa que en sus dos primeras ediciones financió 600 actuaciones y permitió la contratación de 1.400 personas con un desembolso próximo a los 97 millones de euros, según informa la Diputación de Pontevedra.

Ámbito deportivo

El segundo de los planes presentados a los alcaldes fue una nueva edición del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, que en su tercera entrega volverá a beneficiar a los 59 ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la provincia.

Así, la Diputación seguirá impulsando la mejora de las instalaciones deportivas municipales con un programa dotado con ocho millones de euros.

«En tres años suma una inversión total de 20 millones de euros en las instalaciones municipales», remarcó el presidente, quien recordó que a través de los dos planes la Diputación financió 180 actuaciones en los concellos.

Ayudas de hasta 500.000 euros para los ayuntamientos más pequeños

El Plan Provincia Extraordinaria – Plan Extra contará con un presupuesto de 35 millones de euros para ejecutar proyectos estratégicos en los ayuntamientos. Como en la anterior convocatoria, las subvenciones se concederán por concurrencia competitiva de manera que a los municipios más pequeños podrán recibir una ayuda máxima de medio millón de euros, con una aportación municipal mínima del 15 %; los de 5.000 a 10.000 habitantes, hasta 700.000 euros con una aportación del 20 %; los de 10.000 a 20.000 habitantes, hasta 900.000 euros con un 25 % de confinanciamiento; y los de hasta 50.000 habitantes, un máximo de 1,1 millones de euros con un confinanciamiento mínimo del 30%.

Entre las novedades más destacadas de esta segunda entrega, destaca un nuevo criterio de valoración para primar las inversiones ligadas la competencias municipales que permitirá también pagar los proyectos técnicos realizados en el actual ejercicio. «En la práctica, en muchos casos esa aportación municipal finaliza por ser también provincial, dado que podéis recurrir al +Provincia para vuestra contribución», explicó el presidente a los alcaldes.

López resumió esas novedades en ese nuevo +Provincia dotado con 50 millones de euros, la posibilidad de concesión anticipada de los 35 millones de euros de la línea 1 del +Provincia del 2027, los 8 millones de euros del tercero Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas y una nueva entrega del Plan Extra de 35 millones, «que suponen una inyección sin precedentes en los ayuntamientos de la provincia».