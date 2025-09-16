Corredoira ofrece el viernes la churrascada de los Dolores
Se trata de una de las fiestas más esperadas en Cerdedo-Cotobade | No faltan las verbenas
REDACCIÓN
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela y miembros de la comisión de fiestas presentaron el programa lúdico y religioso en honor de la Virxe das Dores que se celebra en Corredoira los días 19 y 20 de septiembre.
Asi, la parroquia de Corredoira disfrutará este fin de semana de la fiesta más esperada por los vecinos, que cada año combinan tradición religiosa, música y gastronomía.
El programa, organizado por la asociación, el Ayuntamiento y la diputación de Pontevedra, con dos días de animación, buen ambiente y celebración comunitaria.
El viernes 19 de septiembre arranca el programa por la noche con uno de los momentos más esperados de la programación: la que han venido llamando «Gran churrascada» que dará comienzo a las 21.30 horas, y se convertirá en la oportunidad perfecta para reunir a los vecinos alrededor de la mesa y disfrutar de la gastronomía popular.
A continuación llegará también uno de los platos fuertes de estas fiestas con una gran verbena con los grupos más seguidos del momento.
Explican que contará con las actuaciones del trío Tic Tac y de Prisma, dos formaciones que garantizarán un especáculo lleno de música, baile y diversión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Cien familias se quejan del ruido nocturno de un local junto al Lérez
- Regatas y reencuentros: el rey emérito se reúne con su familia en Sanxenxo
- El milagro se vuelve a cumplir: la romería del santuario de Amil congrega a miles de devotos
- El proyecto Arroupa cumple diez años con un 100% de inserción laboral en Pontevedra
- La fórmula para la reforestación tras el fuego está en Forestales
- Todos los días se registran entre tres y diez casos de la gravísima sepsis en el área sanitaria de Pontevedra
- Un repaso a la historia de la automoción