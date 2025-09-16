Corredoira ofrece el viernes la churrascada de los Dolores

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela y miembros de la comisión de fiestas presentaron el programa lúdico y religioso en honor de la Virxe das Dores que se celebra en Corredoira los días 19 y 20 de septiembre.

Asi, la parroquia de Corredoira disfrutará este fin de semana de la fiesta más esperada por los vecinos, que cada año combinan tradición religiosa, música y gastronomía.

El programa, organizado por la asociación, el Ayuntamiento y la diputación de Pontevedra, con dos días de animación, buen ambiente y celebración comunitaria.

El viernes 19 de septiembre arranca el programa por la noche con uno de los momentos más esperados de la programación: la que han venido llamando «Gran churrascada» que dará comienzo a las 21.30 horas, y se convertirá en la oportunidad perfecta para reunir a los vecinos alrededor de la mesa y disfrutar de la gastronomía popular.

A continuación llegará también uno de los platos fuertes de estas fiestas con una gran verbena con los grupos más seguidos del momento.

Explican que contará con las actuaciones del trío Tic Tac y de Prisma, dos formaciones que garantizarán un especáculo lleno de música, baile y diversión.