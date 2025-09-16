Concentración en Montecelo del personal estatutario sanitario

Personal estatutario de Pontevedra se concentrará hoy martes para denunciar que el Ministerio de Sanidad tiene intención de aprobar un Estatuto Marco que no contempla todas las medidas reclamadas para mejorar sus condiciones de trabajo y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Bajo el lema «Un Estatuto para avanzar», los trabajadores, convocados por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), protestarán en la entrada del Hospital Montecelo de Pontevedra para mostrar su malestar y preocupación porque la nueva ley no recoge asuntos trascendentales, como el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.