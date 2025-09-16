Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
R.P.
Pontevedra
Dos vehículos han resultado cacinados en Pontevedra por un fuego que se declaró en el interior de uno de ellos sobre las 23.00 horas del martes.
El siniestro se produjo en la rúa do Cruceiro, muy cerca del túnel de A Barca, especifican los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar.
Las causas del siniestro se desconocen todavía por lo que es la Policía Nacional la que ahora se encarga de averiguar cómo se produjo el fuego en el interior del turismo, que quedó calcinado.
La Policía explica que también intervinieron los bomberos de Pontevedra «quienes realizaron una intervención muy rápida, pues tan pronto llgaron sofocaron las llamas en un minuto. El coche es siniestro y resultó muy afectado el que estaba estacionado a su lado.
