El ciclista Eladio Paz inicia su viaje por los Balcanes

La capital de Grecia, Atenas, es desde ayer el punto de partida del veterano ciclista pontevedrés Eladio Paz, que con 71 años emprenderá una de sus habituales rutas por toda Europa sobre las dos ruedas desde el país heleno hasta Pontevedra.

Un viaje de 5.500 kilómetros por el Viejo Continente que este peregrino inició con un día y medio de turismo por los grandes monumentos de Atenas, desde donde partirá este jueves en su camino hacia países como Albania, Macedonia del Norte, Kosovo, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Italia y Francia.

Nada más cruzar hacia España, Paz tiene previsto pasar por Canfranc (Huesca) y remontar algunas de las subidas de los Pirineos, para acometer la parte final de la ruta por el Camiño de Santiago desde Burgos hacia Pontevedra, su destino final del viaje.

Se trata de un nuevo reto para este residente jubilado de Pontevedra, que el año pasado conectó sobre las dos ruedas Estocolmo con la ciudad de Lérez, atravesando con su bicicleta países como Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia, antes de hacer el último medio millar de kilómetros de recorrido camino a casa acompañado por su nieta.

De este modo, Eladio Paz, que suma cientos de miles de kilómetros en bicicleta por toda Europa, busca seguir completando el mapa de países visitados por todo el continente, como parte de unos retos de larga distancia que empezaron en grandes capitales como Budapest, Bucarest, Helsinki y ahora Atenas.

Está previsto que su travesía dure más de cuarenta días , en un reto que para Paz marca la dureza de viajes de este tipo. En ese sentido, destaca lo fundamental que es cuidar la cabeza y la alimentación, además de las piernas, clave para un itinerario de estas características.

No obstante, una de las mejores partes de sus viajes, resalta este cicloturista peregrino, es la hospitalidad que se encuentra allá por donde pasa con su bicicleta, a la hora de alojarse en hostales y con el avituallamiento.