El CHOP trabaja con los colegios para desmontar que el dolor de espalda lo provocan las mochilas

Es el eterno argumento: las mochilas con peso elevado son perjudiciales para la espalda y el crecimiento de los jóvenes estudiantes, tanto para los niños en edad escolar como para los adolescentes. Sin embargo, esta advertencia que llevamos escuchando décadas podría venirse abajo según los últimos estudios, que aseguran que no hay evidencia científica de que esto sea así. Todo lo contrario, el problema estaría en el estilo de vida que los jóvenes llevan: poco ejercicio, mala alimentación, factores psico-sociales...

Sobre esta interesante y debatida cuestión trabaja el servicio de Fisioterapia del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), que lleva a cabo un programa preventivo en colaboración con los centros educativos del área sanitaria para arrojar luz sobre este asunto y revertir, en la medida de lo posible, la situación.

Tal y como explica Guillermo Bilbao Ogando, fisioterapeuta de Atención Primaria de Pontevedra, los estudios estiman que el dolor lumbar tiene una alta prevalencia a los 14 años, de modo que un 26% de los chicos y un 30% de las chicas refieren haber tenido un episodio en el último mes. Además, un 11% de ambos sexos indican tener dolor lumbar crónico, que es aquel con una duración superior a los tres meses.

El dato más preocupante es que el 20% de los jóvenes de 17 años afirman que tienen dolor lumbar crónico «que limita sus actividades diarias y deportivas».

«Nosotros estamos haciendo un programa de prevención de dolor de espalda en chavales en Atención Primaria y una de las cosas que destacamos es que ese mensaje sobre las mochilas y su peso está desfasado y no está apoyado en la evidencia científica», afirma en una entrevista con FARO, que añade que «ese tipo de informaciones echan por tierra todo lo que estamos educando en los colegios».

La iniciativa lleva en marcha varios cursos, este será el cuarto. Comenzó con el servicio de Rehabilitación hospitalaria y actualmente lo lleva a cabo el de Fisioterapia de Atención Primaria, porque la prevención en el ámbito educativo le corresponde más.

«Es un programa educativo que consiste en dos sesiones. En la primera desmitificamos factores que en general el público piensa que están relacionados con el dolor de espalda e informamos de los que son más relevantes, los que la ciencia sí nos confirma», resume.

En una segunda sesión, que se celebra entre dos o tres semanas después de la primera, se revisan contenidos y se hace un concurso para comprobar la retención de cuestiones habladas. «Y después hacemos un taller de pausas activas: no tener a los chavales sentados toda la jornada escolar en la silla, sino que se realicen juegos entre clase y clase, que aportan mucha salud y protegen contra el dolor de espalda y su cronificación», añade.

¿Cuándo es peso excesivo?

Respecto a la imagen habitual de los niños y adolescentes cargando con mochilas escolares que se ven voluminosas, este fisioterapeuta matiza que cargar con pesos por encima del 10 ó 15 por ciento del suyo propio «no es excesivo». «¿A qué le llamamos excesivo? Si el niño no puede con la mochila y va tirando de él para atrás, sí puede ser excesivo. Pero la solución en muchos casos puede ser que el niño tenga mejor condición física», considera.

En esta línea explica que «si algo está demostrado, y hay pistas, es que no es tanto el peso lo que influye en el dolor de espalda sino la creencia de pensar eso». «Infundir esa creencia en los chavales sí que se sabe que es perjudicial. Los niños que llevan pesos relativamente grandes y no tienen preocupación por ello tienen menos probabilidad de desarrollar un dolor de espalda. Es curioso, ¿no?».

Ruta por los concellos

Los profesionales sanitarios de este programa preventivo se acercan hasta los colegios que participan. Ya se han visitado centros educativos de Pontevedra, A Lama, Ponte Caldelas, Forcarei, Cerdedo-Cotobade, Vilagarcía, Vilanova de Arousa, Cambados, A Illa de Arousa...

«Ahora mismo no somos capaces de llegar a todos, porque son un montón de centros y nosotros no somos tantos fisioterapeutas, entre 12 y 15 en este proyecto, que queremos que crezca. Normalmente vamos a un curso de cada cole: de cuarto, quinto o sexto, porque los chavales ya tienen una edad suficiente para comprender. Normalmente vamos a Educación Primaria, porque los niños aún no tienen tanto dolor de espalda, que es más prevalente en la adolescencia, en Secundaria, por eso nosotros queremos intervenir antes», resume Bilbao Ogando.

La conclusión está clara: hay un problema más de sedentarismo que de exceso de peso en la carga de los escolares. «Sedentarismo y estilo de vida, la salud mental, el estado emocional... influyen mucho en la cronificación del dolor. Los hábitos tóxicos como el tabaco también cronifican el dolor de espalda, dormir pocas horas o mal, el estrés...», señala el fisioterapeuta.

El caso de los adultos

Como es lógico, no solo los jóvenes sufren dolor de espalda o lumbar. En la edad adulta también se da, y con frecuencia.

«Hay un porcentaje muy pequeñito, en torno al 1% o el 2%, en el que el dolor se puede deber a una causa peligrosa: puede ser la fractura de un hueso, un cáncer, una infección... cosas serias, que son problemas médicos», informa.

El 90% ó 95% restante se conoce como «dolor lumbar inespecífico», porque «a día de hoy la ciencia no es capaz de decir la causa en esas personas».

«Que sea inespecífico no quiere decir que no tenga solución, por eso los fisioterapeutas estudiamos caso por caso para abordarlo en cada paciente», indica Bilbao Ogando.

Las claves para revertirlo

Luchar contra el sedentarismo es clave en todas las franjas de edad. En el caso de los jóvenes, es fundamental reducir el uso excesivo de pantallas, que copan la mayor parte del ocio.

«Esa reducción de la actividad física es uno de los factores que hay que atacar. Hay que abordar esas pausas vivas que mencionaba antes, el tema del sueño suficiente y de calidad, la alimentación, evitando los productos ultraprocesados, que los chavales ya saben que son perjudiciales...», concluye el especialista.