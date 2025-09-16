Campo Lameiro celebra los 101 años de su vecina Laura Cerviño

Campo Lameiro está de celebración, ya que una de sus vecinas, Laura Cerviño Blanco, vecina del lugar de Rozas, en San Cristovo de Couso, acaba de cumplir 101 años.

Con motivo de su cumpleaños, hasta su vivienda se acercó el alcalde, Carlos Costa, y la concelleira de Asuntos Sociais, Nieves Boullosa, para felicitarla y regalarle un ramo de flores y un cuadro con marco de plata y una fotografía de cuando cumplió 100 años en 2024, pasando a formar parte del afortunado grupo de los centenarios del municipio.

Cuentan desde el Concello de Campo Lameiro que Laura Cerviño Balnco trabajó toda su vida como ama de casa, donde cuidió a sus sobrinos, bis sobrinos y a los hijos de sus bis sobrinos.

Con sus 101 años es totalmente autosuficiente y sigue haciendo la comida y manteniendo limpia la casa, lo que demuestra su excelente estado de salud. Como prueba de su memoria, que sigue siendo buena, reza el rosario todos los días.

El alcalde y la concelleira desearon a Laura, en nombre de la corporación municipal, un feliz aniversario y le agradecieron que compartiera con ellos recuerdos de otros tiempos, siendo un patrimonio inmaterial incalculable el de la memoria de nuestros mayores, máxime el de una persona de tan avanzada edad.

No es la única centenaria que estos días ha estado de cumpleaños. También en Vilaboa el fin de semana cumplió 101 años Antonia García Valladares, «Tucha», una de las militantes socialistas de más edad de toda España.