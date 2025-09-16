2.000 plazas para las escuelas deportivas

El Concello de Pontevedra, a través del área de Deportes, anunció ayer la apertura del plazo de inscripción para las 2.000 plazas disponibles en las Escuelas Deportivas de Promoción Municipal. Estas escuelas, apunta la Administración local, ofrecen una amplia variedad de veinte modalidades deportivas diferentes que se practicarán a lo largo del presente año escolar.

La edil de Deportes, Anabel Gulías, subrayó que los destinatarios de estas actividades son niñas y niños en edad escolar, con edades comprendidas entre los cuatro y los 14 años. El objetivo principal del programa es la promoción y la práctica de la actividad física como un estilo de vida saludable, además de ser un complemento excepcional para la conciliación familiar.

«Para nosotros, este tipo de actividades son un proyecto muy exitoso», afirmó Gulías.

Entre la veintena de deportes ofertados se encuentra el bádminton, el baloncesto o el ajedrez, además de waterpolo, tenis de mesa, tenis o la gimnasia artística, novedad de esta edición

«Nos permite colaborar directamente con clubes de nuestra ciudad, y en esta edición serán 32 clubes deportivos los que se sumarán al programa para acercar su experiencia y, sobre todo, para acercar a los niños a diferentes experiencias y modalidades deportivas», añadió la edil.

Las actividades, a precios entre 50 y 70 euros al año, se desarrollarán en 24 espacios del municipio, la mayor parte de ellos de carácter público, con clases por las tardes o sábados por la mañana de una hora, dos veces por semana.